المرشح السابق لرئاسة الزمالك يطعن في الجمعية العمومية لشركه الكرة المقررة في 8 ديسمبر، في حين يوافق المجلس على التصويت الإلكتروني بحضور 10 آلاف عضو.

في خطوة قانونية جديدة تدخل في صميم الأحداث الجارية داخل أروقة نادي الزمالك ، أعلن المرشح السابق لرئاسة النادي، عمر هريدي ، عن تقدمه بطعن رسمي ضد الجمعية العمومية الخاصة ب شركة كرة القدم. وقد تم تحديد موعد انعقاد هذه الجمعية في الثامن من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي دعت إليه إدارة النادي لعقد الاجتماع الرسمي. جاء هذا الإعلان في منشور نشره هريدي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حيث أكد بشكل مباشر تقديم الطعن القانوني دون الخوض في تفاصيل الأسباب أو المعطيات التي استند إليها في هذا الإجراء.

تفاصيل الطعن وتحديد موعد 8 ديسمبر

يأتي هذا التطور القانوني تزامناً مع استعدادات إدارة الزمالك لعقد اجتماعها العام، حيث كان قد وافق مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، خلال اجتماعه الذي عقده مساء يوم الأحد، على اعتماد نظام التصويت الإلكتروني لجلسة الجمعية العمومية المقبلة. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل عملية المشاركة وضمان شفافية التصويت بين الأعضاء، في حين يترقب النشطاء والأوساط الرياضية الدقيقة تفاصيل الطعن المقدم من عمر هريدي وما قد يترتب عليه من آثار قانونية وإجرائية على جدول أعمال الاجتماع المحدد في 8 ديسمبر.

Also read غدا.. مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «يوم صناعة السينما للشباب»

شروط النصاب القانوني لحضور الجمعية

تشترط اللائحة الأساسية لنادي الزمالك لاستمرار شرعية الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الاجتماع بنجاح. ويتطلب هذا الشرط حضور ما لا يقل عن 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين يحق لهم قانوناً المشاركة في التصويت واتخاذ القرارات خلال الجلسة. وقد يكون أي طعن قانوني يقدمه أحد المرشحين، مثل عمر هريدي، تأثيراً مباشراً على سير الإجراءات أو على التأكد من استيفاء هذا الشرط قبل بدء التصويت، مما يجعل المتابعة الدقيقة لأخبار النادي أمراً ضرورياً للأعضاء والجمهور المهتم.

دور مجلس الإدارة وحسين لبيب في القرارات

من جانب إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، تم اتخاذ قرار اعتماد التصويت الإلكتروني كجزء من الإجراءات الإدارية للتحضير للجمع العمومية. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة مساء يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تحديث آلية العمل الداخلي للنادي. ورغم أن حسين لبيب لم يصرح بتفاصيل الطعن القانوني الذي تقدم به عمر هريدي، فإن قرار المجلس بالإصرار على عقد الاجتماع في موعده المحدد وهو 8 ديسمبر يشير إلى رغبة الإدارة في استكمال الخطوات الإجرائية دون تأخير، رغم التوترات القائمة داخل النادي.

Advertisement

تأثيرات الطعن على مستقبل شركة كرة القدم

تشير التحليلات الأولية إلى أن الطعن القانوني الذي قدمه عمر هريدي قد يؤثر بشكل مباشر على عمل الجمعية العمومية لشركة كرة القدم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الرياضية والتجارية للنادي. ويعتبر هذا الحدث مؤشراً على وجود خلافات إدارية أو سياسية داخل النادي، مما يجعل مستقبل الجمعية العمومية محل تساؤل حتى يتم الفصل في الطعن من قبل الجهات المختصة. وفي انتظار ردود الفعل الرسمية من إدارة الزمالك أو الجهات القضائية، يظل الموعد المحدد للجمعية وهو 8 ديسمبر هو النقطة المرجعية لجميع الأحداث اللاحقة.

موقف عمر هريدي والمستقبل القانوني للاجتماع

يظل موقف عمر هريدي هو المحور الرئيسي لهذا الجدل، خاصة وأنه مرشح سابق لرئاسة القلعة البيضاء، مما يمنح تصرفاته وزناً سياسياً وقانونياً داخل النادي. ورغم عدم الكشف عن أسباب الطعن، فإن حركته القانونية تدل على رغبته في التأثير على مسار القرارات المتخذة بشركة كرة القدم. ويبقى الوقت وحده، أو بالأدق القرارات القضائية المستقبلية، هو من سيحدد مصير الجمعية المقررة في الثامن من ديسمبر، وهل ستعقد بشكلها المعتاد مع التصويت الإلكتروني، أم سيتم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب الإجراءات القانونية المرفوعة ضدها.