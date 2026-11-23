قوات الحكومة اليمنية تشن غارات على مواقع الحوثيين في الحديدة وسط تحذيرات سلطان عبدالمراد من تهديد أمن البحر الأحمر للمجتمع الدولي.

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن شن غارات جوية كثيفة استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد. تأتي هذه الخطوة العسكرية في إطار العملية الواسعة التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في الخامس من أكتوبر.

تفاصيل العملية العسكرية في الحديدة

وتهدف العملية العسكرية المعلنة إلى استعادة السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. وتشهد جبهات القتال منذ إعلان العملية مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والميليشيا الحوثية.

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وتفيد التقارير الواردة من ساحة المعركة بوجود خسائر بشرية وعسكرية متزايدة في صفوف الجماعة المتمردة. وتواصل القوات الحكومية استهداف تجمعاتهم العسكرية ومواقع انتشارهم وتحصيناتهم الدفاعية بشكل منهجي.

تحذيرات عبدالمراد للمجتمع الدولي

حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان عبدالمراد رسمياً من أن ميليشيا الحوثي تهدد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية بشكل خطير. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري لحماية حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن.

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وأكد عبدالمراد أن تهديدات الحوثيين لا تقتصر على اليمن والمنطقة فقط، بل تمتد آثارها السلبية لتهديد أمن واستقرار العالم أجمع. وأشار إلى الاعتداءات المتكررة للميليشيا على السفن التجارية والأنشطة التي تستهدف أمن البحر الأحمر.

دعم ألمانيا للحكومة اليمنية

جاء التحذير خلال مباحثات أجراها عبدالمراد، الأحد، عبر الاتصال المرئي مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر. تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية في البلاد وانعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وبحث الجانبان التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. كما ناقشا تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية.

تعزيز الشراكة مع ألمانيا

أكد عبدالمراد أهمية تعزيز الدعم الدولي للحكومة اليمنية وتوسيع الشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الشراكات مجالات سياسية واقتصادية وإنسانية وتنموية متنوعة لتعزيز استقرار الدولة.

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في سياق دبلوماسي منفصل، بحث وزير الخارجية الليبي مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. كما أعلنت الأرصاد عن انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً في الـ 5 أيام القادمة.