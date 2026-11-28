الغرفة التجارية بالقاهرة تصدر توجيهات صارمة لشركات السياحة بخصوص ضوابط العمرة في موسم 1448هـ، بما في ذلك شرط عودة 100% من المعتمرين والحد الأقصى لمدة البرامج السياحية.

أصدرت الغرفة التجارية بالقاهرة توجيهات رسمية ومشددة ل شركات السياحة العاملة في مصر، بشأن الضوابط التنظيمية لرحلات العمرة خلال موسم 1448هـ، والذي يتزامن مع فترة الذروة السياحية الدينية التي تشمل الأشهر المقدسة من رجب وشعبان ورمضان. وتأتي هذه التعليمات، المسندة في الدليل الدوري رقم 227 لسنة 2026، بهدف تنظيم حركة سفر وعودة المعتمرين بدقة، وضمان انتظام تنفيذ البرامج السياحية دون أي تأخير أو اختناق في الحركة.

شروط بدء سفر معتمري شعبان ورمضان

حدد الدليل الدوري شرطاً جوهرياً لا يجوز التجاوز عليه، وهو عدم جواز بدء شركات السياحة في تسفير معتمري شهر شعبان، إلا بعد عودة جميع المعتمرين الذين سافروا خلال شهر رجب بنسبة 100%، مما يضمن تفريغ الطاقة الاستيعابية وإعادة تنظيم الجدول الزمني. كما أكدت الغرفة أنه لا يجوز البدء في تسفير معتمري شهر رمضان المبارك إلا بعد عودة جميع معتمري رحلات شعبان، وهو إجراء يهدف إلى تحقيق الانضباط الكامل في حركة السفر والعودة وحماية حقوق المواطنين.

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وشددت الغرفة على ضرورة عودة جميع معتمري الشركة المتواجدين بالمملكة العربية السعودية قبل سفر أول رحلة لها خلال شهر رجب، مما يعني أن على كل شركة أن تكمل دورتها السابقة بالكامل قبل بدء الدورة التالية. كما أكدت الغرفة أن المعتمرين المسافرين في اليوم نفسه يُحتسبون كرحلة واحدة، حتى في حالة اختلاف منافذ السفر أو شركات الطيران المستخدمة، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوحد معايير الاحتساب لدى جميع الجهات المعنية.

الحد الأقصى لعدد الرحلات والمدة المسموحة

حددت التعليمات الصادرة عن الغرفة التجارية بالقاهرة الحد الأقصى لعدد رحلات العمرة المسموح بها لكل شركة سياحية بواقع 3 رحلات شهرياً لكل وسيلة سفر، سواء كانت عن طريق الطيران أو النقل البري أو البواخر، لضمان عدم الازدحام وتحقيق التوزيع العادل للخدمات. وفيما يتعلق بالجدول الزمني للبرامج، أكدت الغرفة أن الحد الأقصى لمدة برامج رحلات العمرة التي تبدأ اعتباراً من النصف الثاني من شهر شعبان يصل إلى 35 يوماً فقط، وذلك وفقاً لخطابات الطيران المقدمة من الشركات.

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وأكدت الغرفة في كتابها الدوري رقم 227 لسنة 2026، الموجه مباشرة إلى شركات السياحة، أن هذه المدة لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف، وذلك وفقاً لخطابات الطيران المقدمة من الشركة أثناء مراجعة ملفات العمرة، مما يفرض على الشركات دقة متناهية في التخطيط لبرامجها السياحية لضمان الالتزام بهذا القيد الزمني الصارم خلال موسم 1448هـ.

التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الانضباط

تأتي هذه التعليمات الصارمة في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار المصرية، بهدف تنظيم حركة سفر وعودة المعتمرين بما يضمن انتظام تنفيذ البرامج السياحية خلال فترة الذروة التي تشمل أشهر رجب وشعبان ورمضان. وتهدف هذه الإجراءات المشتركة إلى تحقيق الانضباط في حركة سفر المعتمرين وعودتهم، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تجربة سياحية دينية سلسة وآمنة للجميع.

وتؤكد الغرفة التجارية بالقاهرة أن الالتزام بهذه الضوابط يأتي ضمن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة خلال موسم 1448هـ، بهدف تنظيم حركة سفر وعودة المعتمرين، وضمان انتظام تنفيذ البرامج السياحية خلال فترة الذروة، مما يعزز من سمعة القطاع السياحي المصري ويضمن استدامة الخدمات المقدسة للمصلين والمعتمرين من جميع الجنسيات.