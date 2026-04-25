الغربية تشدد الرقابة على الأسواق وتضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية والمدعمة المهربة، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية ، عن كثب جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية في جميع أنحاء المحافظة.

يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الصارمة بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي صور من صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك تحت الإشراف المباشر للمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين في الغربية. هذه الحملات ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي تعبير عن التزام المحافظة بحماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على سلع ذات جودة عالية وبأسعار عادلة.

إن الرقابة المشددة على الأسواق تهدف إلى خلق بيئة تجارية صحية ونزيهة، تشجع على المنافسة الشريفة وتحد من الممارسات غير القانونية التي تضر بالمواطنين. وقد حققت الحملات التموينية المكثفة التي شملت مراكز السنطة والمحلة الكبرى وكفر الزيات وسمنود نتائج ملموسة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف المتنوعة بلغت أكثر من 4 أطنان. هذه الكميات المضبوطة تضمنت سلعاً منتهية الصلاحية، وأخرى يشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر وغير مسجلة.

وتفصيلاً، شملت المضبوطات 620 كيلوجراماً من الزبيب، و250 كيلوجراماً من الرنجة، و3 أطنان من الأعلاف، إلى جانب كميات متنوعة من المواد الغذائية الأخرى التي تفتقر إلى البيانات اللازمة أو الفواتير الثبوتية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تمكنت الحملات أيضاً من ضبط 40 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة كانت مجمعة بهدف تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى 500 لتر من السولار المدعم الذي كان يستعد للتهريب.

كما تم ضبط مخبز بلدي يتصرف في 155 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم بشكل غير قانوني. هذه المضبوطات تعكس حجم التلاعب الذي كان يحدث في السوق، وتؤكد أهمية استمرار الرقابة المشددة.

بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضراً متنوعاً ضد المخالفين في الأسواق، وشملت هذه المحاضر مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي المحدد، وعدم حمل الشهادات الصحية اللازمة للعاملين في المحلات، وحيازة سلع بدون فواتير تثبت مصدرها، وإغلاق مشروع جمعيتي خلال ساعات العمل الرسمية. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على أن الحملات التموينية والرقابية ستستمر بشكل يومي ومنتظم في جميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للغش التجاري أو التلاعب بالسلع المدعمة. وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الحملات هو حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. إن محافظة الغربية ملتزمة بتوفير بيئة تجارية صحية ونزيهة، تخدم مصلحة المواطنين وتعزز النمو الاقتصادي





