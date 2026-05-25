الفتوى العصرية: ما حكم استمرار الصلاة دون وضوء وكيفية تجنُّب الحرج

يُوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية حكم بطلان الصلاة إذا تذكّر المصلي أنه على غير وضوء، ويبين الطريقة الشرعية لقطع الصلاة بخفة وإعادة صلاته بعد الوضوء، مع إرشادات حول قضايا اجتماعية أخرى.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، على سؤال انتقد فيه أحد المتابعين ما إذا كانت صلاته تُبطل عندما يتذكر أنه غير وضوء أثناء صلاة الجماعة، فاستمر في الصلاة خجلاً ثم أنهى صلاته في المنزل بعد أن استأنف الوضوء .

بيّن أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية أكده في برنامج إفتائي يوم الاثنين، أن الحكم الشرعي لا يترك مجالاً للتسامح عندما يَتَأكد المصلي أنه على غير وضوء: فالصلاة لا تصح إلا بوجود طهارة، وبالتالي يجب على المصلي أن يقطع صلاته فوراً عند إدراك ذلك. لا يجوز للإنسان أن يستمر في أداء الفروض الدينية وهو في حالة نجاسة، فالتطهر من الوضوء أو الغسل شرط أساسي لصحة العبادة، وهذا ما أكدته النصوص الشرعية وأقوال العلماء عبر العصور.

استند الشيخ أحمد وسام إلى ما رواه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من توجيهات لتجنب الحرج الذي قد يشعر به المصلي عند الانصراف من الصلاة. فقد علمنا الرسول أسلوباً يخفف من عَيب الخروج، وهو أن يُظهر المصلي عذراً مقبولاً مثل العطاس أو احسيس بوجود شيء في الفم أو الأنف، ثم يخرج بهدوء دون أن يُظهر خجلاً مبالغاً فيه أمام المصلين.

هذا ما يحقق التوازن بين مراعاة أحكام الشريعة وحقوق الإنسان في تجنب الإحراج، وهو ما يبرزه الفقهاء في الفتاوى الحديثة. وبالتالي، إذا أعاد المصلي صلاته بعد الوضوء، فإن صلاته الثانية تُعتَبر صحيحة، ولا يُحسب عليه ما فُقِد من الصلاة الأولى بسبب الخطأ في الطهارة. ختم أمين الفتوى توجيهًا للمسلمين بضرورة التأكد من الوضوء قبل الدخول إلى الصلوات الجماعية، مع الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي جميع المواقف وتضع آليات لتفادي الحرج.

وأشار إلى أن الحث على ذكر الله والدعاء في الأوقات المباركة مثل يوم عرفة لا يقتصر على العبادة الرسمية فقط، بل يشمل كل لحظة تمر بالإنسان. كما تطرق إلى أسئلة شائعة أخرى مثل جواز ممارسة المرأة للرياضة في الأماكن العامة، وتدبير جزء من مصروف البيت بدون علم الزوج، وأهمية إلقاء الأذان والإقامة في المنزل، مؤكدًا أن كل هذه القضايا تخضع لأحكام الفقه مع مراعاة الظروف الاجتماعية والشرعية.

بهذه الطريقة، يلتزم دار الإفتاء بتقديم إرشادات واضحة وشاملة تُسهم في رفع مستوى الوعي الديني لدى العامة وتجنب الوقوع في مخالفات شرعية قد تؤدي إلى بطلان الأعمال العبادية





