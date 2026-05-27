الفتة المصرية في العيد: بين اللذة والمخاطر الصحية ونصائح لتجنب التخمة

تعتبر الفتة المصرية من الأطباق التقليدية في عيد الأضحى، إلا أن تناولها بكثرة قد يسبب مشاكل هضمية. يقدم خبراء التغذية نصائح لتناولها بدون تعب.

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة ب عيد الأضحى ، فلا تكاد تخلو مائدة العيد من طبق الفتة باللحمة والصلصة والثوم، لكن رغم مذاقها المميز يعاني كثير من الأشخاص بعد تناولها من التخمة والخمول والحموضة، خاصة مع الإفراط في الكميات.

يؤكد أخصائي التغذية عبد الحفيظ ثروت، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن توقيت تناول الفتة قد يلعب دورًا مهمًا في طريقة هضمها وتأثيرها على الجسم، إلى جانب كمية الطعام وطريقة التحضير. يفضل كثير من المصريين تناول الفتة بعد صلاة العيد مباشرة باعتبارها من طقوس أول أيام العيد، ويرى بعض الأطباء أن ذلك قد يكون مناسبًا لأن الجسم يكون بحاجة للطاقة بعد ساعات طويلة دون طعام.

لكن المشكلة تظهر عند الإفراط في الكمية أو تناولها بسرعة أو الإكثار من السمن والدهون، مما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والانتفاخ طوال اليوم. لذلك ينصح خبراء التغذية أن أفضل وقت لتناول الفتة يكون في وقت الظهيرة أو الغداء، بعد بدء النشاط اليومي والحركة، وليس فور الاستيقاظ مباشرة، لأن الجهاز الهضمي يكون أكثر استعدادًا للتعامل مع الوجبات الثقيلة في منتصف اليوم مقارنة بالصباح الباكر.

الفتة من الوجبات الغنية بالنشويات والدهون والبروتينات الثقيلة، كما تحتوي غالبًا على السمن البلدي والأرز والخبز المحمص واللحوم الدسمة، وهي مكونات تحتاج وقتًا أطول للهضم، خاصة عند تناول كميات كبيرة. لتجنب التخمة، يمكن الاستمتاع بالفتة عبر بعض النصائح البسيطة: تناول طبق متوسط بدلًا من الإفراط، تقليل السمن والدهون، تناول السلطة والخضراوات بجانبها، شرب المياه باعتدال، وتجنب النوم مباشرة بعد الأكل.

كما أن المشي الخفيف لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد الأكل يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالخمول. هناك فئات قد تتأثر أكثر بالوجبات الدسمة مثل مرضى القولون ومرضى السكر وكبار السن وأصحاب الوزن الزائد ومن يعانون من الحموضة، لذلك يفضل أن تكون الكميات لديهم أقل مع الاهتمام بالمشروبات الدافئة بعد الطعام.

بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تقليل الشعور بالامتلاء مثل النعناع والزنجبيل واليانسون والليمون الدافئ، لكن يفضل تجنب المشروبات الغازية لأنها قد تزيد الانتفاخ. كما أن النوم بعد الأكل مباشرة من العادات التي قد تسبب الحموضة وعسر الهضم والانتفاخ والشعور بالكسل، لذا ينصح بالانتظار على الأقل ساعتين قبل النوم. في النهاية، الاستمتاع بفتة العيد لا يعني الإفراط في تناولها، فالتوازن في الكمية والتوقيت يساعدان على تجنب التخمة ومشكلات الهضم، خاصة خلال أيام العيد التي تكثر فيها الأطعمة الدسمة والعزومات. باتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بطعم الفتة اللذيذ دون معاناة صحية





