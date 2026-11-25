حقق المنتخب المصري للتجديف تفوقاً ساحاً بحصد 6 ميداليات ذهبية في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية الثالثة المقامة بمدينة العلمين بمشاركة 7 دول عربية.

واصل لاعبو المنتخب المصري للتجديف تألقهم المميز مع انتهاء اليوم الأول من منافسات البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي لعام 2026. أقيمت البطولة في بورتو مارينا ب مدينة العلمين لمدة يومين، وحصد فيها اللاعبون المصريون على 6 ميداليات ذهبية.

تفاصيل الذهبيات والأرقام القياسية

حصد الثنائي ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف المركز الأول في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف ناشئين تحت 19 سنة بزمن قدره 2:20.89 دقيقة خلال مشاركة مصر والسعودية. كما توجت اللاعبة الأولمبية عاليا عطيتو بالميدالية الذهبية في نهائي قارب فردي ناشئات تحت 19 سنة بزمن 3:18.50 دقيقة في مشاركة مصر والمغرب.

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حقق زياد سلامة المركز الأول في نهائي قارب فردي تحت 23 سنة بزمن 2:45.59 دقيقة بمشاركة ست دول هي المغرب والصومال وفلسطين والسعودية ولبنان ومصر. كما توج البطل عمر القماطي بالمركز الأول في نهائي سباق فردي عمومي بمشاركة السعودية وفلسطين وسوريا والمغرب ولبنان ومصر.

فاز الثنائي ريماس أسامة ويمنى مصطفى بالمركز الأول في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف تحت 23 سنة بمشاركة مصر والمغرب. وحصلت البطلة سلمى بدور على المركز الأول في نهائي سباق فردي عمومي سيدات بمشاركة سوريا والمغرب ومصر.

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إدارة البطولة ومشاركة الدول

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات النسخة الثالثة من البطولة العربية للتجديف الشاطئي تحت إشراف الاتحاد العربي للتجديف وجامعة الدول العربية. ينظم الحدث الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد العربي للتجديف وسط تطلعات لعكس تطور الرياضة على المستوى العربي.

تستمر المنافسات لمدة يومين بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال ومصر الدولة المستضيفة. يشهد اليوم الأول إقامة 6 فعاليات متنوعة لتستكمل المنافسات غداً الخميس بـ 7 فعاليات أخرى ليصل الإجمالي إلى 13 فعالية.