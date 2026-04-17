الفراعنة الصغار في مواجهة نارية ضد إسبانيا لتصدر مجموعتهم ببطولة البحر المتوسط لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 يصطدم بإسبانيا في صراع مباشر على قمة المجموعة ببطولة البحر المتوسط، في مباراة تحمل طابعًا ثأريًا وفرصة للتأهل المباشر للمنافسة على الميدالية الذهبية.

يستعد منتخب مصر ل كرة اليد مواليد 2008 لمواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الإسباني، اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في لقاء مباشر لتحديد صدارة المجموعة ضمن منافسات بطولة البحر المتوسط . يدخل كلا المنتخبين هذه المباراة بعد مسيرة ناجحة، حيث حقق كل منهما ست انتصارات متتالية، مما يؤكد جاهزيتهما الفائقة ويضعهما في مقدمة فرق البطولة حتى الآن. تكتسب هذه المواجهة أهمية قصوى نظرًا للنظام المختلف للبطولة، حيث يحصل الفائز على فرصة مباشرة للتنافس على الميدالية الذهبية ضد متصدر المجموعة الثانية.

في المقابل، سيخوض الفريق الخاسر مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع للفوز بالميدالية الفضية، وذلك ضد صاحب المركز الثاني في نفس المجموعة التي تضم منتخبات قوية مثل صربيا وسلوفاكيا وكرواتيا. تحمل هذه المباراة بعدًا ثأريًا مهمًا، إذ سبق وأن التقى المنتخبان في الدور نصف النهائي لبطولة العالم لنفس الفئة العمرية، وتمكن منتخب مصر حينها من تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة ألمانيا. يأمل المنتخب المصري في تكرار هذا السيناريو المثير، على الرغم من الصعوبات المتوقعة ورغبة المنتخب الإسباني في استعادة اعتباره. وعلى الرغم من الضغوطات الكبيرة، يتمسك لاعبو المنتخب المصري بعزيمتهم العالية وروحهم القتالية. يدعمهم في ذلك جهود اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي يحرص على التواصل المستمر مع البعثة. وقد ألقى الكابتن فتحي محاضرة عبر الإنترنت أمس، حث فيها اللاعبين على التركيز وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز. من جانبه، قام الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد إبراهيم وجهازه المعاون بالعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة لهذه المواجهة المصيرية. تُعد هذه المباراة فرصة ذهبية لمنتخب مصر لتعزيز مسيرته في البطولة وإثبات جدارته كأحد أقوى المنتخبات في فئته العمرية. تتطلب هذه المواجهة تركيزًا عاليًا من اللاعبين، وتطبيقًا دقيقًا للخطط الفنية والتكتيكية التي وضعها الجهاز الفني. إن الدعم المعنوي الكبير الذي يتلقاه الفريق من القيادة الرياضية، بالإضافة إلى الروح القتالية العالية للاعبين، كلها عوامل تبشر بمواجهة ملحمية. يتطلع جمهور كرة اليد المصرية بشغف لمتابعة هذا اللقاء، آملين في أن يتمكن الفراعنة الصغار من تحقيق نتيجة إيجابية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. إن التأهل المباشر إلى نهائي البطولة سيكون مكافأة كبيرة لجهودهم وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية، وتعزيزًا لثقتهم في قدراتهم على المنافسة على أعلى المستويات





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كرة اليد منتخب مصر بطولة البحر المتوسط مواليد 2008 إسبانيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تحذير أخير لأصحاب الشقق قبل عام 2008: إلحق قدم التصالحالحالات المخالفة قبل عام 2008 في المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم تخضع للتصالح.

Read more »

تفاعلي| بفارق 8 آلاف جنيه.. تشتري 'بيجو 2008' أم 'نيسان جوك' 2021؟تفاعلي بفارق 8 آلاف جنيه تشتري بيجو 2008 أم نيسان جوك 2021 | مصراوى

Read more »

بيجو 2008 موديل 2021.. أبرز الملاحظات والمميزات وتجربة خاصة | فيديوبيجو,2008,موديل,2021,أبرز,الملاحظات,والمميزات,وتجربة,خاصة,,فيديو

Read more »

مقارنة الكروس أوفر.. أوبل موكا تنافس بيجو 2008 بأسعار تبدا من 460 ألف جنيهمقارنة الكروس أوفر أوبل موكا تنافس بيجو 2008 بأسعار تبدا من 460 ألف جنيه | مصراوى

Read more »

حمزة عبد الكريم أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا الوديةحصد حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 جائزة أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا الودية مواليد 2007-2008 التي أقيمت في الجزائر .

Read more »

بعثة روسيا تشكر اتحاد الكرة على تنظيم وديات منتخب 2007 و2008 بالإسكندريةوجهت بعثة منتخب روسيا للشباب والناشئين الشكر لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام ووليد مهدي مدير منتخب مصر 2008 على حسن التنظيم فى مباريات منتخبي روسيا 2008 و2007.

Read more »