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الفضة منافسة محتملة للذهب في الاستثمار والتحوط؟

الخدمات المالية News

الفضة منافسة محتملة للذهب في الاستثمار والتحوط؟
الفضةالذهبالاستثمار
📆6/10/2026 11:55 PM
📰ElwatanNews
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تتساءل كثير من أصحاب المدخرات والمستثمرين حول الفضة بعد قرار «المالية»شاكيرا، هل أصبحت منافسة محتملة للذهب في الاستثمار والتحوط والحفاظ على قيمة أموالهم؟، وهل تتحوّل الفضة إلى الرهان الجديد خلال يونيو بفضل انخفاض تكلفتها وسهولة اقتنائها؟، أو يظل الذهب محتفظا بمكانته كأبرز ملاذ آمن لحماية المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية؟

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار «المالية»شاكيرا تشعل الأجواء قبل ساعات من افتتاح المونديال: لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم غدامحافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف البدل النقدي للعاملين بقطاع التعليم بعد موجة الارتفاعات القوية التي شهدتها الفضة خلال الفترة الأخيرة، ومع تزايد الاهتمام ب الفضة محليًا وعالميًا، يتساءل كثير من أصحاب المدخرات والمستثمرين: هل أصبحت الفضة منافسا للذهب في الاستثمار و التحوط والحفاظ على قيمة أموالهم؟

، وهل تتحوَّل الفضة إلى الرهان الجديد خلال يونيو بفضل انخفاض تكلفتها وسهولة اقتنائها، أم يظل الذهب محتفظا بمكانته كأبرز ملاذ آمن لحماية المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية؟ قال الخبير الاقتصادي محمد عبدالرحيم، إن الفضة تختلف بطبيعتها عن الذهب، إذ لا تُعد مخزنًا للقيمة بنفس الدرجة التي يتمتع بها الذهب، موضحًا أن الفضة معدن صناعي يدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية والإلكترونية وصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، ما يجعل حركة الطلب عليها مرتبطة بعوامل صناعية وإنتاجية متعددة.

تشهد تقلبات أكبر من الذهب، بسبب ارتباطها بالعديد من الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، ما يجعل أسعارها تتأثر بشكل مباشر بحجم الطلب الصناعي عليها، موضحًا أن أي زيادة أو تراجع في الطلب قد ينعكس بسرعة على سعر الفضة، على عكس الذهب الذي يتمتع عادة باستقرار نسبي أكبر في تحركاته السعرية

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الفضة الذهب الاستثمار التحوط القيمة المدخرات الفضة والمعادن الثمينة

 

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