الفنان شادي مقار يخضع لعملية جراحية عاجلة ويطلب الدعاء

أعلن الفنان والمنتج شادي مقار عن تعرضه ل وعكة صحية مفاجئة، تستدعي إخضاعه ل عملية جراحية طارئة خلال الساعات القليلة القادمة. وقد شارك مقار خبره الإنساني مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، حيث نشر صورة له من داخل أحد المستشفيات، ووجه نداءً ملحًا ب الدعاء له بالشفاء العاجل. وقد أوضح في تعليقه أن العملية الجراحية تتعلق بفتق، وهي حالة تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا لتجنب تفاقمها. إن هذه اللحظات الصعبة التي يمر بها الفنان شادي مقار تلقي بظلالها على الساحة الفنية، وتستدعي من الجميع التكاتف و الدعاء له بالنجاح في العملية والتعافي التام.

يُذكر أن الفنان شادي مقار كان قد شارك في ماراثون الدراما الرمضانية لعام 2026 من خلال مسلسله 'أولاد الراعي'. وفي تصريحات سابقة له، كشف شادي مقار عن كواليس تجسيده لشخصية الشر في هذا العمل، مؤكدًا حرصه الشديد على تقديم هذه الشخصية برؤية مغايرة وجديدة، بعيدًا عن القوالب النمطية المعهودة. وقد شدد على أن هذه الرؤية ترتكز على البعد الإنساني العميق للشخصية، محاولًا بذلك إضفاء تعقيدات وجوانب غير متوقعة على الشر الذي يمثله.

وأوضح في حوار خاص أُجري معه ضمن برنامج 'كلمة أخيرة'، الذي يُبث على قناة ON، أن تعاونه مع المخرج المبدع محمود كامل كان له دور محوري وأساسي في عملية بناء وتطوير الشخصية. فقد طرح المخرج محمود كامل فكرة جريئة ومباشرة لتقديم الشر بشكل صريح وغير مصطنع، وهو ما أثار اهتمام شادي مقار وجذبه لخوض هذه التجربة الفنية الفريدة. وأشار مقار إلى أن شخصية الشر في الأعمال الدرامية ليست مجرد تجسيد للخبث والسوء، بل هي شخصية تحمل في طياتها أبعادًا نفسية واجتماعية متعددة، وأكد بقوة مقولته الشهيرة بأن 'للشر مئة وجه وطريقة'. وأوضح أن وجود الشر في أي عمل فني يُعد عنصرًا لا غنى عنه وظهوره بشكل فعال يساهم في إبراز قيمة الخير وقوته، وهذا التفاعل بين النقيضين يمثل جوهر البناء الدرامي لأي عمل فني ناجح.

يضم مسلسل 'أولاد الراعي' كوكبة مميزة من النجوم إلى جانب الأبطال الرئيسيين، مما يضفي على العمل ثراءً فنيًا وقدرة على جذب شرائح واسعة من الجمهور. ومن بين الفنانين المشاركين في هذا العمل البارز، نجد كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، بالإضافة إلى عدد آخر من المواهب الفنية الواعدة. إن هذه التركيبة الفنية المتنوعة تضمن تقديم عمل درامي قوي ومؤثر، قادر على معالجة قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة من خلال قصة مشوقة وشخصيات عميقة.

تعكس هذه المشاركات المتعددة الدور المهم الذي يلعبه الفنان شادي مقار في الصناعة الفنية، سواء كمنتج يسعى لتقديم أعمال مبتكرة أو كممثل موهوب قادر على تجسيد أدوار متنوعة ومعقدة. إن الوعكة الصحية التي ألمت به الآن تستدعي منا جميعًا إرسال أطيب التمنيات له بالشفاء العاجل وأن يعود قريبًا لمواصلة مسيرته الفنية المتميزة.





