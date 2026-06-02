الفيفا يحدد أطقم قميص منتخب مصر في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أطقم اللعب التي سيستخدمها المنتخب المصري خلال مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم 2026، والتي ستشهد مشاركة 48 فريقاً للمرة الأولى.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) قراراً رسمياً يتعلق بطاقم اللعب الخاص بالمنتخب المصري خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 ، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقاً للقرار، سيحافظ المنتخب المصري على طاقمه الأبيض التقليدي في المباراة الأولى من دور المجموعات ضد منتخب بلجيكا، والتي ستقام في الخامس عشر من يونيو المقبل، على أن تبدأ في الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت القاهرة. بينما سيرتدي اللاعبون القميص الأحمر الأساسي في المباراتين التاليتين ضد منتخبي نيوزيلندا وإيران. وتنطلق المواجهة الثانية فجراً في الثاني والعشرين من يونيو عند الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما تقام المباراة الثالثة مع إيران صباح السابعة والعشرين من يونيو في السادسة صباحاً.

وتضم المجموعة السابعة، التي أوقعت قرعة المونديال المنتخب المصري فيها، أربعة فرق: مصر، بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا. وتسعى بعثة الفراعنة للاستفادة من الاستقرار الفني الذي يتمتع به الفريق حالياً، بالإضافة إلى الخبرة الدولية لعدد من نجومه، لتحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم للدور التالي من البطولة. وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تشهد النسخة القادمة مشاركة 48 منتخباً全国، مما يجعلها الأكبر على الإطلاق من حيث العدد والأضخم تنظيمياً بفضل استضافة ثلاث دول أمريكية شمالية.

وتُظهر الترتيبات الأخيرة التزام الفيفا بتطبيق لوائح اللعب الموحدة ودعم المنتخبات المشاركة عبر تخصيص ألوان طاقم اللعب بشكل مسبق لتجنب أي تعارضات بين الألوان عند الاقتضاء، وهو إجراء معتاد في البطولات الكبرى





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كأس العالم 2026 منتخب مصر الفيفا أطقم اللعب المجموعة السابعة

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