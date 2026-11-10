الفيوم توسع مبادرة التعلم مدى الحياة لتشمل 48 قرية

محافظة الفيوم تنفذ مبادرة أنا متعلم مدى الحياة في 48 قرية تحت رعاية المحافظ محمد هانئ غنيم، بمشاركة اليونسوم والجامعات لرفع الوعي الرقمي والاقتصادي.

تواصل محافظة الفيوم ، بقيادة الدكتور محمد هانئ غنيم ، توسيع نطاق تنفيذ أنشطة مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بشكل مكثف خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز فرص التعلم المستمر وربطه باحتياجات المجتمع المحلي، مما يدعم التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي الشامل في المنطقة.

توسيع نطاق المبادرة ليشمل 48 قرية

شهدت خطة أكتوبر الحالية إضافة ستة قرى جديدة إلى قائمة القرى المستهدفة بالمبادرة، ليصل إجمالي القرى المشمولة إلى 48 قرية موزعة بالتساوي، حيث تضم كل مركز إداري في المحافظة ثماني قرى. وشمل هذا التوسع قرية فانوس بمركز طامية، وقرية بيهمو بمركز سنورس، وقرية الحجر بمركز إطسا، وقرية السنباط بمركز الفيوم، وقرية أبوكساه بمركز أبشواي، بالإضافة إلى قرية قارون بمركز يوسف الصديق.

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يعمل هذا التوسع تحت رعاية مباشرة من الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، من خلال ستة محاور رئيسية تركز على نشر الثقافة، وتطوير الذات، والتمكين الاقتصادي، والتحولات الرقمية، ومحاربة الأمية، وتعزيز التنمية المجتمعية. ويتم اختيار القرى المستهدفة بشكل تدريجي ودقيق وفقًا لاحتياجات كل مركز، بمشاركة مديريات الصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى جامعة الفيوم وفرع المجلس القومي للمرأة وهيئة تعليم الكبار.

جهود صحية وثقافية ضد الممارسات الضارة

ركزت مديرية الصحة بالفيوم بشكل مكثف على نشر الوعي الصحي من خلال عقد سلسلة من الندوات التوعوية التي استهدفت تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث. وشملت هذه الحملات وحدات كفور النيل التي استفادت منها 25 سيدة، والمركز الطبي بدفنو مع 60 مشاركة، بالإضافة إلى ندوات بوحدة المظاطلي وقصر الجبالي والسنباط ومعصرة صاوي وسنهور البحرية التي بلغت عدد المشاركات فيها 120 سيدة.

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كما امتدت جهود التوعية إلى وحدات الزاوية ومنشأة طنطاوي وكفر محفوظ والعزب، مع التركيز على معهد سنهور قبلي الأزهري للفتيات لضمان صحة الفتيات وحمايتهن. وفي الجانب التعليمي، نفذت مدرسة بنات طامية والمدرسة الإعدادية بالعجميين ندوات حول أضرار التسرب من التعليم بمشاركة 85 طالبة، في حين نظمت مديرية التربية والتعليم برنامجًا تدريبيًا حول الصحة والسلامة المهنية لمواجهة الكوارث في نادي اليونسكو بالفيوم.

تمكين اقتصادي ورياضي رقمي

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم ستة دورات تدريبية للتثقيف المالي استهدفت سيدات قرى أبو دنقاش وطحاوي والسعيدية ومنشأة طنطاوي والكعابي الجديدة والعجميين في مركزي أبشواي وسنورس. ركزت هذه الدورات على إدارة الموارد المالية والموازنة الشخصية ووسائل الادخار، كما قامت بتأهيل 50 رائدة ريفية وواعظة لحملة "طرق الأبواب" ضمن مبادرة "معاً بالوعي نحميها" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

فيما يتعلق بالتحول الرقمي، نفذت مديرية التربية والتعليم تدريبات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمشاركة 60 طالبًا وطالبة في مديريتي أبشواي وسنورس التعليمية. كما نظمت مدرسة المحمدية الإعدادية بنات تدريبًا لـ30 طالبة على استخدام برنامج "Edits"، وعقد نادي اليونسكو ندوات حول أحدث التطورات التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية، مما يساهم في تأهيل الكوادر الشابة لمواكبة التحول الرقمي.

تنمية مجتمعية وبرامج تأهيل

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم بالتعاون مع الأزهر الشريف معسكرين للتنشئة المتوازنة بمشاركة 60 زوجًا وزوجة، الأول في قرى مركز الفيوم والثاني في قرية دفنو بإطسا. كما شاركت جامعة الفيوم عبر مشروع التنور المجتمعي في تأهيل الطلاب لمحو الأمية من خلال ندوة حول أساليب تعليم الكبار، بهدف نشر ثقافة التعليم المستمر وتعزيز دور الأسرة المصرية في هذه الجهود.