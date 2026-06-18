الفيفا tender حوارا في أتلانتا لمكافحة خطاب الكراهية في كرة القدم

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤتمرا مع خبراء التكنولوجيا واللاعبين في أتلانتا لبحث حلول لمشكلة خطاب الكراهية، مع تسليط الضوء على الخدمة التي راجعت مئات الملايين من المنشورات وأزلت آلافا منها خلال كأس العالم 2026.

اجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) أمس الأربعاء في أتلانتا مع لاعبين وصانعي سياسات وخبراء في مجال التكنولوجيا لمناقشة حلول لمشكلة خطاب الكراهية في كرة القدم عشية اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية .

وسلط هذا الحدث، который نظم بالاشتراك مع تطبيق تيك توك ومدينة أتلانتا، الضوء على خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للفيفا والتي راجعت أكثر من 250 مليون منشور منذ إطلاقها، وحددت أكثر من 30 مليون منشور منها على أنه ضار. منذ 11 يونيو، أزالت الخدمة 388 ألف منشور ضار خلال كأس العالم 2026، متجاوزة بذلك العدد الذي تم إزالته خلال نسخة 2022 بالكامل والذي بلغ 287 ألف منشور.

تم الإبلاغ عن 11 شخصا في سبع دول إلى سلطات إنفاذ القانون عام 2025 بسبب ارتكابهم انتهاكات خلال بطولات الفيفا، واحيلت إحدى الحالات إلى الإنتربول، وفقا لما أورده رويترز سابقا. كان بين المشاركين في الفعالية جورج وياه، الرئيس الليبيري السابق والحائز على لقب أفضل لاعب في العالم عام 1995 من الفيفا، واللاعبة الدولية النيجيرية السابقة ميرسي أكيدي. عقدت الجلسة في المركز الوطني للحقوق المدنية وحقوق الإنسان في أتلانتا، قبل مباراة جمهورية التشيك وجنوب أفريقيا بالمجموعة الأولى





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الفيفا خطاب الكراهية كأس العالم 2026 تيك توك أتلانتا

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