الفيوم: نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026 في النصف الثاني من يونيو

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم إعلان النتيجة بعد انتهاء الامتحانات، مع بدء أعمال التصحيح والرصد، وإتاحة الاستعلام الإلكتروني بالاسم ورقم الجلوس.

مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم للفصل الدراسي الثاني من عام 2026، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة التي تحدد مستقبلهم ال تعليم ي.

وقد بدأت أعمال التصحيح رسمياً بعد انتهاء الامتحانات التي استمرت من السبت إلى الخميس، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عملية التصحيح والرصد والمراجعة تجري بدقة لضمان حقوق الطلاب. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري بعد اعتمادها من محافظ الفيوم. تتوزع درجات الصف الثالث الإعدادي بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، بإجمالي 280 درجة لكامل العام.

وتشمل المواد: اللغة العربية 80 درجة (40 لكل فصل)، اللغة الإنجليزية 60 درجة (30 لكل فصل)، الرياضيات 60 درجة (30 لكل فصل وتنقسم إلى جبر وهندسة)، العلوم 40 درجة (20 لكل فصل)، والدراسات الاجتماعية 40 درجة (20 لكل فصل). ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس. تمثل هذه النتيجة محطة مهمة في حياة الطلاب، حيث تؤهلهم لمرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وتعمل المديرية على توفير روابط متعددة لتخفيف الضغط على الخوادم خلال عملية الاستعلام. وقد اختتمت الامتحانات دون معوقات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة





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الشهادة الإعدادية الفيوم نتيجة الترم الثاني امتحانات 2026 توزيع الدرجات

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