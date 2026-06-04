الفيفا تحظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام في ملاعب كأس العالم 2026 لتأمين سلامة الجميع

إصدار قرار عاجل من الفيفا بحظر إدخال الزجاجات والقوارير القابلة للكسر في ملاعب كأس العالم 2026، في سبيل حماية اللاعبين، الحكام، المشجعين والموظفين. كما يسلط الضوء على جدول مباريات منتخب مصر وتحضيره للبطولة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) عن قرار عاجل بحظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال منافسات كأس العالم 2026 ، مستنداً إلى مخاوف أمنية وصحية.

جاء هذا الإجراء في إطار سعي الفيفا لتحديث قواعد السلوك داخل الملاعب وضمان سلامة جميع الأطراف المشاركة، بما في ذلك اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين. وقد شمل القرار منع إدخال أي أوعية قابلة للكسر أو الإلقاء داخل الميدان، مثل الأكواب البلاستيكية، البرطمانات، والعلب، في محاولة للحد من المخاطر التي قد تنجم عن رمي هذه المواد أثناء الاحتفالات أو النزاعات داخل الملعب.

يهدف الحظر إلى تقليل فرص الإصابات التي قد يتعرض لها أي من الحضور نتيجة سقوط أو ضرب هذه الأغراض، كما يسهم في تحسين تجربة المشاهدين والحفاظ على بيئة رياضية خالية من المخاطر. تأتي هذه الخطوة في ظل استعدادات واسعة للبطولة التي ستحمل عناوين مثيرة، حيث يستعد منتخب مصر للانضمام إلى المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

يحدد جدول المباريات مواجهة مصر لبلجيكا في الخامس عشر من يونيو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، تليها مباراة مع نيوزيلندا في الواحد والعشرين من نفس الشهر، عند الساعة الرابعة صباحًا، ومن ثم لقاء حاسم مع إيران في السادس والعشرين من يونيو، عند السادسة صباحًا. وقد أبدى عدد من النجوم والمدربين المصريين تفاؤلاً كبيرًا بالمشاركة، حيث اعتبر أسامة قاسم مواجهة البرازيل فرصًا لتثبيت تشكيل المنتخب، بينما أشار أيمن إشرف إلى أن مباراة الودية ضد البرازيل تعد الاختبار الأهم قبل الانطلاق إلى كأس العالم.

كما صرح أحمد جلال بأن منتخب مصر يمتلك القدرة على الوصول إلى ربع نهائي البطولة، مؤكدًا أن الروح القتالية والإعداد الفني سيقودان الفريق إلى تحقيق طموحات الجماهير. من جهتها، شددت الفيفا على أن هذا التعديل لا يقتصر على زجاجات المياه فحسب، بل يتضمن جميع المواد القابلة لإحداث أضرار، في إطار حملة شاملة لتعزيز معايير الأمان داخل الملاعب. وقد تم توجيه التحذيرات للمنظمات الوطنية للأمن والسلامة لتطبيق هذه القواعد بصرامة وضمان عدم تسريب أي مخالفات.

كما تم التنويه إلى أن الفيفا ستراقب عن كثب تنفيذ هذه اللوائح خلال الدورة، وستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار الحوادث التي شهدتها بطولات سابقة. إن هذه الإجراءات تعكس التزام الفيفا المستمر بتوفير بيئة رياضية آمنة ومثالية، وتحافظ على كرامة رياضة القدم العالمية، وتؤكد على أن سلامة الإنسان يجب أن تكون دائمًا في صدارة الأولويات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الفيفا كأس العالم 2026 سلامة الملاعب مصر في كأس العالم حظر الزجاجات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

قبل انطلاق امتحانات «الإعدادية».. 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لهؤلاء المخالفينساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وفي السطور الآتية عقوبة الغش واصطحاب الهاتف المحمول ومخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 - الوطن

Read more »

كانافارو يعلن قائمة أوزبكستان لكأس العالم 2026أعلن فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان قائمة فريقه التي تخوض كأس العالم 2026. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكن

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

ارتفاع قيمة صادرات السلع خــلال شهر مارس 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026

Read more »

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

Read more »

واتساب هيقلب الدنيا.. مركز شامل لمتابعة كأس العالم 2026 جوه التطبيقواتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق.. واتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق

Read more »