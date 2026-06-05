القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي قضاة مصر تضم 3 متنافسين على الرئاسة و61 لعضوية المجلس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر عن القائمة النهائية للمرشحين، حيث يتنافس 3 مستشارين على منصب رئيس النادي و61 مرشحًا على 16 مقعدًا بمجلس الإدارة، موزعة بين المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمتقاعدين.

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي ل نادي قضاة مصر ، برئاسة المستشار هاني عيد، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون غمار المنافسة في ال انتخابات المقرر إجراؤها في 26 يونيو الجاري.

تضمنت القائمة 3 مرشحين لمنصب رئيس النادي، و61 مرشحًا على مقاعد مجلس الإدارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فحص أوراق الترشح والفصل في الطلبات المقدمة من الراغبين في الترشح. وتجرى انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر على منصب رئيس النادي و16 مقعدًا بمجلس الإدارة موزعة كالتالي: 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة والرؤساء بالمحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.

وتنافس على مقعد رئيس النادي كل من المستشارين ربيع قاسم (رئيس بمحكمة الاستئناف) ومحمد رفعت جبر (رئيس بمحكمة الاستئناف) ومحمد عبد الرحمن الذهبي (رئيس بمحكمة الاستئناف). أما المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين فترشح له 5 مستشارين هم أشرف عيسى وجابر عبد الحميد سيد أحمد خليل وجمال القيسوني وسعد سيد مجاهد وعاصم عبد الحميد نصر، وجميعهم رؤساء بمحكمة الاستئناف. وفيما يخص المقاعد الخمسة المخصصة للمستشارين، شهدت القائمة 26 مرشحًا من بينهم عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء بمحكمة الاستئناف.

وتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة 16 مرشحًا، بينهم رؤساء محاكم من الفئة أ ورؤساء محاكم من الفئة ب وقضاة. أما المقاعد الخمسة لأعضاء النيابة العامة فتشهد منافسة بين 14 مرشحًا من وكلاء النائب العام ورؤساء النيابات والمحامين العامين. وتأتي هذه الانتخابات في توقيت مهم للقضاء المصري، حيث يتطلع القضاة إلى اختيار ممثليهم في مجلس إدارة النادي الذي يعنى بشؤونهم المهنية والاجتماعية. وتحرص اللجنة المشرفة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

ويعد نادي قضاة مصر مؤسسة نقابية مهمة تسعى لتحقيق التواصل بين أعضاء السلطة القضائية والدفاع عن حقوقهم. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات إقبالًا كبيرًا من القضاة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة. وتستمر حملات المرشحين في محاولة كسب ثقة الناخبين من خلال برامجهم الانتخابية التي تتضمن وعودًا بتطوير العمل داخل النادي وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء.

وتظل الأنظار متجهة نحو صندوق الاقتراع يوم 26 يونيو لمعرفة النتائج النهائية وتشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي سيتولى مسؤولية إدارة النادي خلال السنوات الأربع القادمة





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