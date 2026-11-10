القبض على زوج تعدى على زوجته بسلاح أبيض في القليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية في القليوبية زوجا متهما بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض في دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وأصيبت الزوجة بجروح قطعية وكدمات متفرقة.

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية القبض على زوج متهم بالتعدي على زوجته ب سلاح أبيض في دائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الاعتداء. وكشفت التحريات عن أن الواقعة تعود إلى يوم 7 نوفمبر 2026، حين تلقى مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من عاملة بأحد المصانع تقيم داخل دائرة المركز.

وأفادت الزوجة في بلاغها بأنها أصيبت بجروح قطعية وكدمات متفرقة، نتيجة اعتداء زوجها عليها بسلاح أبيض. ونسبت الواقعة إلى خلافات زوجية بين الطرفين، أدت إلى ترك الزوجة منزل الأسرة والإقامة لدى أهلها، قبل أن تتطور الأمور إلى الاعتداء الذي وثقه المقطع المتداول.

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تفاصيل الاعتداء وخلفية الخلاف الأسري

أوضحت الزوجة في محضر البلاغ أن الاعتداء لم يكن نتيجة خلاف عابر فقط، بل جاء بتحريض من شخص سبق أن تقدم لخطبة نجلة الزوجين، ورفضت المجني عليها هذا الطلب. وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن المتهم تأثر بهذا التحريض فاعتدى على زوجته بالسلاح الأبيض، وهو ما أدى إلى إصابتها بالجروح والكدمات المذكورة.

ويؤكد هذا السياق أن الخلاف لم يقتصر على العلاقة بين الزوجين، بل امتد إلى قرار أسري يخص ابنتهما. وتشير المعطيات الواردة في البلاغ إلى أن رفض الخطبة كان نقطة الخلاف الأوسع، إذ ربطت الزوجة بين الاعتداء وهذا الرفض، بينما لم تتضمن الرواية الرسمية تفاصيل إضافية عن طبيعة العلاقة بين الشخص المحرض والأسرة.

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إجراءات الضبط والمتهمان في القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وهو زوج الشاكية، وقد ثبت أن له معلومات جنائية سابقة، كما يعمل عاطلا عن العمل. وأقيم المتهم داخل الدائرة ذاتها التي تقيم بها الزوجة، وهو ما يجعل القضية محلية الطابع من حيث مكان وقوع الاعتداء وإقامة طرفيها.

وأشار البيان الأمني إلى ضبط المشكو في حقه إلى جانب الزوجة الشاكية، في إطار متابعة الواقعة بعد تداول الفيديو. ولم تحدد المعلومات المتاحة ما إذا كان الشخص الذي وصفته الزوجة بالمحرض قد جرى استدعاؤه أو ضبطه، ولا توجد إشارة في النص إلى اتهامات محددة موجهة إليه حتى الآن.

ما هو معروف عن الإجراءات المقبلة في القضية

حتى الآن، لم تعلن الأجهزة الأمنية في القليوبية موعدا لعرض المتهم على جهات التحقيق، ولم تُذكر في الخبر أي تفاصيل عن قرار الحبس أو الإفراج، أو عن مآل البلاغ المقدم من الزوجة. ويبقى الثابت أن الجهات المختصة تسلمت البلاغ، وأن المتهم أصبح محل إجراءات ضبط رسمية.

أما بالنسبة للزوجة، فقد أشار البلاغ إلى أنها أصيبت بجروح قطعية وكدمات متفرقة، وأنها تركت منزل الزوجية وأقامت لدى أسرتها. ويعني ذلك أن الضرر لا يقتصر على الإصابات الجسدية، بل يمتد إلى تفكك الحياة الأسرية المشتركة، في وقت يترقب فيه الرأي العام نتيجة التحقيقات الجارية في شبين القناطر.