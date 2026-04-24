القبض على متهم بسرقة مراوح من مسجد في الجيزة.. وتصريحات أمنية متتالية

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل واقعة سرقة مراوح من مسجد في فيصل بالجيزة، مع تفاصيل أخرى حول حوادث مرورية، وقضايا أمنية مختلفة، ومفاوضات إيران وأمريكا، وقرارات التعليم، وعودة الرئيس السيسي من قمة عربية أوروبية.

وبالفحص الدقيق، تبين عدم وجود بلاغات رسمية مقدمة من إدارة المسجد أو المصلين بشأن هذه السرقة. تم تحديد المسؤول عن المسجد، وهو موظف مقيم في محافظة الجيزة، وتم استجوابه. وأقر الموظف بأنه في الثاني عشر من الشهر الجاري، وعند توجهه إلى المسجد لأداء عمله، اكتشف سرقة ثلاثة مراوح. وبناءً على ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وهو عاطل عن العمل ومقيم أيضًا في محافظة الجيزة. وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب السرقة على النحو الذي تم وصفه في الفيديو المتداول، وأقر بتصرفه في المسروقات عن طريق بيعها لعميل سيئ النية، وهو صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية في الجيزة. تم على الفور ضبط صاحب المحل، وأرشد المتهم عن أماكن إخفاء كافة المسروقات التي استولى عليها من المسجد.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة وضبط الأمن، وحماية ممتلكات دور العبادة والمواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وذلك للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما تذكر الوزارة بأهمية التحقق من مصداقية المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل نشرها، لتجنب إثارة الذعر أو نشر الشائعات. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد ومتابعة أي أنشطة إجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة الإسكندرية حادثًا مروريًا مؤسفًا، حيث تم ضبط قائد توك توك بعد اصطدامه بسيارة. وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الوادي الجديد القبض على أربعة أشخاص قاموا بتقليد دور الشرطة في مشهد تمثيلي، بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتبر هذا الفعل مخالفًا للقانون، ويشكل عبثًا بالمهام الأمنية.

وتؤكد وزارة الداخلية على أنها لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بالمهام الأمنية أو التلاعب بها. وفي محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة لتجارة المواد البترولية بشكل غير مشروع، وتم العثور بحوزتهم على سبعة أطنان من السولار. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة التجارة غير المشروعة في المواد البترولية، وضبط المتورطين فيها. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع التهريب والتلاعب بالأسعار.

على الصعيد السياسي والدبلوماسي، تتجه الأنظار نحو مفاوضات إيران وأمريكا، حيث تتباين التوقعات بشأن مستقبل هذه المفاوضات. وهناك مخاوف من أن المفاوضات قد تصل إلى طريق مسدود، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وفيما يتعلق بالتعليم، حسمت وزارة التعليم المصرية موقفها بشأن يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى يوم السابع من مايو، وأعلنت عن استمرار الدراسة في هذه الأيام. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعويض الطلاب عن الأيام التي فقدوها بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

من جهة أخرى، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة عربية أوروبية عُقدت في قبرص. وقد شارك الرئيس السيسي بفاعلية في أعمال القمة، وناقش مع القادة العرب والأوروبيين القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول العربية والأوروبية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد هذه الأحداث على التحديات المتعددة التي تواجه مصر، وعلى جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق التنمية والازدهار للمواطنين





