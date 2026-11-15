القافلة الطبية بالإسكندرية تكشف عن 3180 حالة وتوفر أدوية ونظارات مجانية

مبادرة اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء ومحافظ الإسكندرية قدمت خدمات طبية شاملة في العجمي والورديان وكشفت عن آلاف الحالات المرضية.

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ب مجلس الوزراء قافلة طبية متقدمة في محافظة الإسكندرية، بهدف تقديم الدعم الصحي الشامل لأبناء الشعب المصري في المناطق الأقل حظًا. وقد تمت هذه المبادرات الإنسانية خلال الأيام الأربعة من تاريخ 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، والتي شهدت حضورًا فعّالًا ونشاطًا مكثفًا من قبل الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية.

تفاصيل القافلة الطبية في الإسكندرية

جاء تنظيم هذه القافلة الطبية الكبيرة في إطار الدور الرائد الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء لتوفير الخدمات الطبية المجانية المتنوعة للمواطنين في مختلف المحافظات. وتركز هذه الجهود بشكل خاص على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا التي تعاني من نقص في البنية التحتية الصحية، مما يتطلب تدخلًا مباشرًا وسريعًا لسد الفجوات الموجودة. وقد عملت هذه المبادرة على دعم استقرار المواطنين وصحتهم العامة من خلال تقديم رعاية صحية متكاملة لا تقدر بثمن.

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أرقام دقيقة لخدمات الكشف والعلاج

أسفرت أعمال القافلة الطبية التي استمرت لأربعة أيام عن الكشف على إجمالي عدد 3180 مواطنًا، مما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه الخدمات الطبية الحيوية. وقد تم إجراء عمليات الكشف المتخصص في مجال طب العيون، حيث بلغ عدد الحالات التي تم فحصها في تخصص الرمد عدد 1414 حالة مختلفة. وبالإضافة إلى الفحوصات التشخيصية، تم صرف عدد 692 نظارة طبية للمواطنين المستحقين الذين يحتاجون إلى تصحيح مشاكل الإبصار، مما ساعد في تحسين جودة حياتهم.

كما شملت الخدمات الطبية تحديد عدد 137 حالة تحتاج بشكل عاجل إلى إجراء عمليات رمد متخصصة، لضمان عدم تفاقم المشاكل الصحية البصرية. وفيما يتعلق بالعيادات الشاملة الأخرى، تم الكشف على عدد 1766 حالة من المواطنين الذين يعانون من مشكلات صحية متنوعة. وأظهرت هذه الفحوصات أن عدد 125 حالة من هؤلاء المرضى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية لمعالجتها بشكل جذري. وقد تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها لضمان استمرار العلاج والشفاء.

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دور بنك الشفاء ومحافظ الإسكندرية

أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على أهمية التنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، مشيرة إلى أن هذه القافلة تمثل بداية شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وأعربت عن تقديرها العميق لدور المؤسسة في دعم وتنفيذ هذه القافلة الطبية الناجحة، مؤكدة أن التعاون سيستمر في الفترة المقبلة لتطبيق المزيد من المبادرات المماثلة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات طبية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تم عقد لقاء رسمي مع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبحضور ممثلي اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. تناول هذا اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة للاستغاثات الطبية. وأثنى المحافظ على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا في دعم المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية.

التزام بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا

التزمت اللجنة الطبية العليا بالاستغاثات بمجلس الوزراء بمتابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية. وتعمل اللجنة على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية وتعزيز مظلة الحماية الصحية. وقد أشاد المهندس أيمن عطية بالتعاون القائم بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم القوافل الطبية والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على التعاون المثمر والتنسيق والدعم المقدم خلال أعمال القافلة. وقد ساهم هذا التعاون الفعال في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين، مما عزز رضا المواطنين وخدمتهم. وتسعى هذه الجهود الحثيثة إلى ضمان وصول الرعاية الصحية لأبعد نقطة ممكنة في البلاد، بما يحقق العدالة الصحية للجميع.