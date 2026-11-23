القانون رقم 84 لسنة 2022 ينشئ البوابة المصرية الموحدة للحج، ويحدد الرسوم وآليات الربط الإلكتروني مع الصحة والداخلية لضمان سلامة الحجاج وتسهيل إجراءات السفر.

ينص القانون رقم 84 لسنة 2022 بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على تشكيل منصة إلكترونية مركزية لإدارة عمليات الحج، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف المباشر عليها، مع تحديد اللائحة التنفيذية الآليات الدقيقة لتشغيل هذه البوابة وتطويرها. وقد أصبحت هذه البوابة الإطار القانوني والتكنولوجي الذي يحكم العلاقة بين الدولة والحجاج، حيث تهدف إلى توحيد البيانات وتسهيل الإجراءات من خلال ربط مختلف الوزارات المعنية في نظام متكامل.

إصدار الأكواد التعريفية ورسوم التسجيل الإلكتروني

تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بإصدار كود تعريف فريد لكل حاج، وتلتزم الجهات المنفذة للحج بوضع هذا الكود على جواز سفر الحاج، وذلك وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون. كما تمنح الجهة المختصة أسماء المستخدمين وكلمات المرور للجهات المنظمة للحج، بينما تسجل هذه الجهات بيانات الجهات المنفذة، وتسجل الجهات المنفذة بدورها بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على المنصة الإلكترونية لضمان شمولية البيانات.

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ويُحدد رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه مصري، ويتم تحصيل هذا الرسم عبر وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في القانون. يؤول 50 في المئة من هذه الرسوم، أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة إن كان أعلى، إلى حساب وزارة الداخلية، بينما تؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة، مع تحديد فئات الرسم بقرار من وزير الداخلية بناءً على القيمة المحصلة.

الربط الإلكتروني مع وزارات الصحة والداخلية

تلتزم الوزارة المختصة بشؤون الصحة بالربط الإلكتروني مع البوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحجاج، مما يضمن التحقق من مطابقتها للضوابط قبل السفر. كما تلتزم الوزارة المختصة بشؤون القوى العاملة بالربط الإلكتروني لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، بينما تتولى وزارة الخارجية الربط للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة لتيسير تقديم الخدمات القنصلية عند الحاجة، مما يخلق شبكة أمان معلوماتية شاملة.

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تعتمد البوابة على الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والمنصة للتحقق من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج، كما تتحقق من بيانات العمالة الموسمية عبر الربط مع وزارة القوى العاملة لمواجهة أي مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج. ويهدف هذا التكامل إلى ضمان سلامة الحجاج وحقوق العمالة في آن واحد.

ضوابط التحقق من البيانات وصرف التأشيرات

تقوم البوابة بتحقيق عدة خطوات إلكترونية لضمان صحة البيانات، تشمل التحقق من مطابقة الضوابط العامة لكل نوع من أنواع الحج بالتنسيق مع الجهات المنظمة، والتأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين من خلال الربط بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

يتم إرسال الكود التعريفي الإلكتروني الخاص بالحاج مباشرة إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، كما يتم الحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونياً من خلال الربط بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لضمان هوية المتقدم بدقة عالية.

أخيراً، يتم إرسال الكود التعريفي المشار إليه إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج، مما ينهي دائرة الإجراءات الإلكترونية ويكفل انتقال الحجاج من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التنفيذ بسلاسة وشفافية كاملة ضمن منظومة قانونية حديثة.