القاهرة الخديوية: رحلة عبر كنائسها التاريخية في أسبوع الآلام وعيد القيامة

بين أروقة القاهرة الخديوية التاريخية، تستقبل كنائسها المسيحيين في أسبوع الآلام وعيد القيامة. تقرير يسلط الضوء على تاريخ هذه الكنائس وأهميتها الثقافية والإنسانية، مع جولة في أبرز معالمها المعمارية، ودورها في خدمة المجتمع.

مع اقتراب أسبوع الآلام و عيد القيامة المجيد، يزداد الحراك الروحاني في كنائس مصر ، وتكتسب شوارع وسط القاهرة الخديوية طابعًا مميزًا. من خميس العهد في 9 أبريل، مرورًا بالجمعة العظيمة في 10 أبريل، وصولًا إلى صباح عيد القيامة المجيد في 12 أبريل، يتوجه المسيحيون إلى كنائس هم، باحثين عن لحظات هدوء وصلاة وتأمل عميق داخل جدران هذه ال كنائس ال تاريخ ية. في قلب القاهرة الخديوية ، بين شوارعها التي تحتفظ برونقها ال تاريخ ي الأصيل، تقف عشر كنائس شامخة كأنها صفحات مفتوحة من تاريخ الإيمان والتعايش.

هذه الكنائس ليست مجرد مبانٍ قديمة أو تحف معمارية فخمة، بل هي أماكن حيوية تنبض بالحياة، تجمع بين العبادة الخاشعة والدور الإنساني النبيل. بعضها يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، بُنيت لخدمة الجاليات الأجنبية التي استقرت في مصر خلال عهد التحديث للخديوي إسماعيل، والبعض الآخر تطور على مر السنين ليصبح ملاذًا آمنًا للوافدين واللاجئين بعد رحيل معظم تلك الجاليات العالمية. في هذا التقرير، نأخذكم في جولة هادئة بين هذه الكنائس العشر، لنكتشف معًا كيف حافظت هذه المباني على روحها التاريخية العريقة، وكيف تؤدي حتى اليوم دورًا إنسانيًا هامًا في زمن يشتد فيه الاحتياج إلى مثل هذه الملاذات. والجدير بالذكر أن معظم هذه الكنائس مسجلة ضمن سجلات جهاز التنسيق الحضاري كتراث معماري قيم يستحق الحفاظ عليه. 1. كنيسة قلب يسوع الكاثوليكية: تقع مباشرة أمام نقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت. بدأ التخطيط لإنشائها عام 1874، عندما كان شارع رمسيس عبارة عن قناة مائية كبيرة، يحدها طريق تستخدمه القوافل التجارية المتجهة إلى ميناء بولاق أبو العلا النهري. مع التخطيط الأولي للقاهرة الخديوية، طلب القديس دانيال كومبوني من الخديوي إسماعيل قطعة أرض لبناء معهدين لتعليم الشباب السودانيين المسيحيين. بوشر في وضع حجر الأساس في ديسمبر 1880، وانتهى البناء الأولي عام 1884. هُدمت الكنيسة عام 1927 لإفساح المجال لبناء كنيسة أكبر، فأعيد بناؤها عام 1930 من رخام ثمين مستورد من إيطاليا، على الطراز الإيطالي الكلاسيكي. يتكون المبنى من طابقين: الطابق الأرضي يضم غرفة حجر الأساس، وسقفًا مقسمًا إلى مربعات خشبية تتدلى منها مصابيح إضاءة، وكراسي خشبية مزخرفة، ولوحة كبيرة لكومبوني، وقاعة اجتماعات واسعة. بينما يضم الطابق العلوي قاعة الصلاة الرئيسية. في الساحة الخارجية، يقع مطعم وكافيتريا كبير يخدم الجاليات. تعتبر أول كنيسة مُخصصة لـ«قلب يسوع» في أفريقيا. يبلغ عدد المصلين بها حوالي 50 ألف نسمة. تقدم خدمات ثقافية واجتماعية وتربوية لآلاف الطلاب واللاجئين من إريتريا وإثيوبيا والسودان، وتحتفل بعيد تكريسها في 10 أكتوبر من كل عام. مسجلة ضمن سجلات جهاز التنسيق الحضاري. 2. الكنيسة الإنجيلية بالإسعاف (كنيسة القديس يوسف): تقع في منطقة الإسعاف أمام مدخل محطة مترو جمال عبد الناصر. بُنيت عام 1913. تتبع الطائفة الإنجيلية، وتتميز ببساطة تصميمها وفقر الزخارف في وسط البلد. المبنى مطلي بالأحمر والأصفر، ولا يشير إلى كونه كنيسة سوى الصليب الكبير الذي يعلو قبته. لا تحتوي على تماثيل أو زخارف كثيرة، فقط صليب كبير على الحائط يعلوه ثلاثة شبابيك وثلاث نجفات، وشبابيك خشبية ملونة بالبني. كانت الكنيسة تخدم الجالية الفرنسية حتى عام 1975، ثم تحولت لخدمة المصريين الإنجيليين. تولى شؤونها حوالي عشرين قسًا منذ البناء، من خلال مجمع القاهرة الإنجيلي بالأزبكية. تقيم اجتماعات روحية يوم الأحد والأربعاء والجمعة والسبت (صلوات وترانيم ومحاضرات)، وتفتح أبوابها للاجئين الأفارقة. تعتمد كليًا على تبرعات المصلين، ولا تتبع نظام الكهنوت التقليدي. تعد نموذجًا فريدًا في مصر. مسجلة ضمن التراث المعماري المتميز بجهاز التنسيق الحضاري. 3. الكنيسة الإنجيلية الألمانية: تقع في شارع الجلاء ببولاق أبو العلا. تأسست الكنائس الإنجيلية الألمانية في مصر عام 1864 في الإسكندرية. منح الخديوي إسماعيل قطعة أرض عام 1869 لبناء كنيسة بشارع المغربي (شارع عدلي حاليًا). وضع الأمير فردريك ويلهلم (الذي أصبح إمبراطورًا لاحقًا) حجر الأساس في 5 ديسمبر 1869. بُنيت الكنيسة الحالية عام 1907، وبدأ فيها الصلاة عام 1911، وخضعت للتجديد بين عامي 1993 و1994. يحيط بالمبنى سور قصير يخفي أشجارًا كثيفة، وبابها يتوسط عمودين ينتهيان بتمثالي القديس فيليب ميلانشتون والقديس مارتن لوثر. تحتوي على أرغن قديم رائع بأنابيب معدنية واسطوانات خشبية تعمل كأوركسترا كاملة، وثلاثة أجراس في الطابق الثالث تدق قبل الصلوات بخمس دقائق. أُنشئت في الأصل لخدمة الجالية الألمانية والسويسرية العاملة في قناة السويس، وتعتمد على تمويل من الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا. تقيم مؤتمرات وحلقات نقاش ودروسًا اجتماعية وحفلات موسيقية للجالية الألمانية (حوالي 150 شخصًا)، وتفتح أبوابها أيضًا للاجئين الأفارقة من السودان وإريتريا وإثيوبيا. مسجلة ضمن التراث المعماري. 4. كنيسة مريم العذراء «سيدة الكرمل» الكاثوليكية: تقع في رقم 7 شارع البابور الفرنساوي ببولاق أبو العلا. بُنيت بين عامي 1926 و1928. يتميز المبنى باتساعه (56 مترًا طولًا و26 مترًا عرضًا)، ويستند إلى 39 عمودًا ترمز إلى الـ39 جلدة التي تعرض لها السيد المسيح. في ساحتها زراعات وشجرة كبيرة تشكل صليبًا طبيعيًا





