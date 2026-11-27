تفقد الفريق أشرف سالم زاهر تنفيذ المرحلة الرئيسية لمراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي، بحضور الفريق أحمد خليفة، مع التأكيد على تطوير الجاهزية القتالية لحماية الأمن القومي.

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي للمنطقة المركزية العسكرية، في خطوة تهدف لتعزيز قدرات القيادة والتحكم within مختلف الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة الأفرع الرئيسية.

آلية تنفيذ مشروع القيادة الاستراتيجي

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بعرض شامل وملخص دقيق للفكرة التعبوية والقرارات الاستراتيجية التي اتخذها القادة العسكريون خلال إدارة المشروع المعقد، حيث ناقش الفريق أشرف سالم زاهر مع عدد كبير من القادة والضباط التنفيذيين أسلوب تنفيذ المهام الميدانية المعقدة وكيفية اتخاذ القرار الأمثل والفعّال لمجابهة المواقف المفاجئة والطوارئ غير المتوقعة أثناء سير العمليات القتالية، مشيداً بالمستوى المتميز والاحترافي الذي وصلت إليه العناصر المنفذة والمؤهلة من مختلف التخصصات العسكرية والعلمية.

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تحديث الجاهزية لمواجهة التهديدات الحديثة

أكد الفريق أشرف سالم زاهر أن القوات المسلحة المصرية تضع نصب أعينها دائماً الارتقاء المستمر بالقدرات القتالية والفنية لكافة الأسلحة والتخصصات العسكرية المختلفة، من أجل حماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الحيوية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الكبيرة والأحداث المتلاحقة والديناميكية التي يمر بها العالم العربي والدولي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير برامج التأهيل والتدريب الشامل على مجابهة التهديدات الحديثة والأسلحة الذكية بمختلف أنواعها المتطورة، ليظل رجال القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القصوى للذود عن تراب مصر المقدس وحماية مصالحها الحيوية.

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توجيهات رئيس الأركان حول إجراءات التعاون

في سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع المعقدة التي تضمنت عرضاً تفصيلياً للقرارات والإجراءات التنظيمية للتعاون المنفذة والمطبقة من مختلف التخصصات العسكرية المتخصصة، كما ناقش رئيس الأركان مع عدد كبير من المشاركين في المشروع بشأن الإجراءات الدقيقة التي تم تنفيذها للتأكد من قدرتهم الفعلية والعمليّة على اتخاذ القرار السليم والصحيح أثناء سير العمليات الميدانية المعقدة، مما يعكس الالتزام العالي بالكفاءة والاحترافية العسكرية.

رسالة من السيسي لقوات الدفاع الجوي

كما التقى الفريق أشرف سالم زاهر عدداً من مقاتلي قوات الدفاع الجوي المتميزين، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازة الكبير بالجهود التي يبذلونها يومياً في تأمين الأهداف الحيوية للدولة المصرية وحمايتها من أي تهديدات محتملة، في تأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه القوات الاستراتيجية في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.