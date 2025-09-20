القادسية ينتزع فوزاً قاتلاً من الخليج ويتصدر دوري روشن مؤقتاً

فاز القادسية على الخليج بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، محققاً صدارة مؤقتة للدوري. سجل ريتيجي هدفاً مبكراً للقادسية، قبل أن يتعادل الخليج. وفي الوقت بدل الضائع، خطف القادسية الفوز بهدف متأخر.

حقق فريق القادسية فوز اً غالياً على ضيفه الخليج بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين. شهد اللقاء تنافساً كبيراً وتقلبات في النتيجة، انتهت ب فوز القادسية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. بدأ القادسية المباراة بقوة، وتمكن المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي من افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة مباشرة رائعة، مسجلاً هدفه الثالث في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق، مؤكداً على قيمته كإضافة هجومية مؤثرة.

سيطر القادسية على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، مع محاولات مستمرة لتعزيز التقدم، إلا أن دفاع الخليج الصلب وحارس مرماه المتألق، حالا دون ذلك. في الشوط الثاني، تحسن أداء الخليج تدريجياً، وبدأ في تشكيل خطورة على مرمى القادسية، مما أدى إلى تبدل الأحداث. في الدقيقة 78، نجح المهاجم النرويجي جوشوا كينج في استغلال هفوة دفاعية ليسجل هدف التعادل للخليج، معيداً المباراة إلى نقطة البداية. اندفعت المباراة نحو الإثارة في الدقائق الأخيرة، حيث سعى كل فريق لتحقيق الفوز. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، وتحديداً في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ظهر المهاجم عبدالله السالم ليخطف هدف الفوز للقادسية، وسط فرحة عارمة من الجماهير الحاضرة. وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى سبع نقاط، ليتربع على صدارة الدوري بشكل مؤقت، في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة. أظهر القادسية عزيمة كبيرة وروحاً قتالية عالية، واستحق الفوز عن جدارة، في المقابل، تلقى الخليج خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد أن حقق فوزين متتاليين في الجولتين السابقتين. وتجمد رصيد الخليج عند ست نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، خلف كل من النصر والاتحاد اللذين يواصلان سلسلة انتصاراتهما. تعتبر هذه المباراة من أبرز مباريات الجولة الثالثة، لما شهدته من إثارة وندية، وتدل على قوة المنافسة في دوري روشن السعودي هذا الموسم. في ختام الجولة، ستشهد مباراة القمة بين الأهلي والهلال، وهي مباراة ينتظرها الجمهور بشغف كبير، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز للمنافسة على صدارة الدوري





