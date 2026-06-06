القابضة للصناعات الكيماوية تسوي 350 مليون جنيه مع الخزانة العامة في قضية إعادة شركة طنطا للكتان

تسوية مالية كبيرة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والخزانة العامة لإنهاء نزاع مستمر منذ سنوات حول بطلان بيع شركة طنطا للكتان والزيوت وإعادة أراضيها إلى الدولة، مع تفاصيل جديدة حول دور وزارة المالية والخلافات الداخلية حول تحمل التكاليف.

في تطور جديد على صعيد تسوية النزاعات المالية بين الدولة والمستثمرين، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تسوية مبلغ 350 مليون جنيه مصري مع الخزانة العامة للدولة، وذلك في إطار إنهاء خلافات طويلة الأمد نابعة من بطلان صفقة بيع شركة طنطا للكتان والزيوت.

تعود جذور القضية إلى عام 2011، когда قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة إلى تحالف استثماري قاده رجل الأعمال السعودي عبدالإله محمد صالح كعكى، وأمرت باسترداد أصول الشركة وممتلكاتها وإعادتها إلى الدولة، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي عام 2013. بعد صدور الحكم، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة الشركة إلى قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

غير أن السنوات التي تلت تنفيذ الحكم شهدت خلافات حادة بين الحكومة والمستثمر السعودي والأطراف المرتبطة بالصفقة حول آليات التنفيذ والمستحقات المالية الناشئة عن إعادة الشركة للدولة، ممادفع الطرفين إلى اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار للوصول إلى حل نهائي. كشفت وثائق حصلت عليها مصادر إعلامية أن التسوية المالية التي تمت في يوليو 2021 تضمنت قيام وزارة المالية بسداد مبلغ 349.346 مليون جنيه للتحالف الاستثماري، بالإضافة إلى 101.423 مليون جنيه كقيمة ضريبة دخل تحملتها الوزارة، في حين تحمل التحالف ضريبة الدمغة المستحقة على المبالغ المنصرفة له.

وقرر مجلس الوزراء في ذلك الوقت أن تتولى الخزانة العامة تدبير وسداد المبالغ بصورة عاجلة، على أن يتم تسويتها لاحقًا مع الشركة القابضة. successive years بعد التنفيذ، نشب خلاف بين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام حول الجهة التي تتحمل التكلفة النهائية. تمسكت الشركة القابضة بأن حصيلة بيع الشركة عند خصخصة أبلغت الخزانة العامة، وأن قرار الإعادة ألزم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لتسوية المبالغ، بينما رأت وزارة المالية أن سدادها للمبلغ لا يعفي الشركة القابضة من التزاماتها.

انتهى الرأي القانوني المطلوب لحسم النزاع إلى أن الشركة القابضة هي الطرف الأصلي في اتفاق التسوية، وأن تدخل وزارة المالية في 2021 كان إجراءً مؤقتًا لتجنب مخاطر التحكيم الدولي، ولا ينقل إليها الالتزام النهائي. تب贵人 هذه القضية الضوء على تعقيدات عملية خصخصة وإعادة nationalization الشركات العامة في مصر، والتحديات القانونية والمالية التي قد تنشأ عن إعادة شركات قطاع الأعمال العام إلى ملكية الدولة بعد بيعها.

شركة طنطا للكتان والزيوت، التي تأسست عام 1954 إثر دمج ثلاثة مصانع متخصصة، كانت واحدة من أقدم وأكبر الشركات في مجال صناعات الكتان والأخشاب الصناعية في مصر والشرق الأوسط. شهدت الشركة توسعات كبيرة، أبرزها افتتاح أول مصنع للأخشاب الحبيبية في المنطقة عام 1962 بطاقة إنتاجية 30 طنًا يوميًا، ثم إضافة خطوط إنتاج للأخشاب الملصقة والراتنجات والكونتر خلال الثمانينيات والتسعينيات.

تتنوع أنشطة الشركة بين تصنيع وتصدير الكتان ومشتقاته وإنتاج الأخشاب الصناعية ومنتجاتها، وتشمل ألواح الخشب الحبيبي، والراتنجات الصناعية، وزيت بذرة الكتان، ودوبارة الكتان، إلى جانب منتجات تخدم صناعات الأثاث والدهانات. هذه القضية تعكس أيضًا tensions بين الوزارات المختلفة بشأن تحمل الالتزامات المالية الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، ودور الخزانة العامة كجهة تمويل مؤقتة لحين استقرار المركز المالي للشركات التابعة





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