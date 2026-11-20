تتويج القارئ المصري عبد الفتاح أبو زهرة بالمركز الأول في النسخة الثالثة من مسابقة أول الأوائل بدولة قطر، محققاً فوزاً تاريخياً بجائزة مالية كبيرة.

تصدر القارئ المصري الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة المشهد القرآني الدولي بفوزه بالمركز الأول في النسخة الثالثة من المسابقة الدولية "أول الأوائل"، وهي الفرع الدولي ل مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم. وقد أقيم الحدث في دولة قطر بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ليحصد الفائز الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري.

بعد إعلان النتائج النهائية، سجل الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة لحظة مؤثرة عبر سجدة شكر لله تعالى، وهو مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور وحضر قوائم الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة وجيزة من الإعلان. وقد تمكنت هذه اللحظة من جذب انتباه المتابعين العرب والدوليين بشكل كبير.

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التفاصيل الفنية والمسار التنافسي للمسابقة

جاء فوز القارئ المصري نتيجة تفوقه الواضح على نخبة متميزة من حفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، مما يؤكد مستوى المنافسة العالي الذي تميزت به هذه الدورة. وتعتبر هذه المسابقة من أبرز المحافل التي تستقطب نخبة من القراء المتقنين الذين يتنافسون بشرف على مراكز القمة، حيث يختبر فيها المشاركون قدراتهم في التلاوة والتجويد والاحتجاج.

وتم تنظيم هذه النسخة بمشاركة واسعة تعكس الشعبية الكبيرة لهذه المسابقات القرآنية عالمياً، مع التركيز على اختيار الفائزين بناءً على معايير دقيقة وشديدة الصرامة من قبل لجان التحكيم المختصة. وقد نجح الشيخ أبو زهرة في إبراز مهاراته القرآنية العالية ليجسد النموذج المثالي للقارئ المتقن.

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موقف وزارة الأوقاف المصرية والخطاب الرسمي

عقب إعلان النتيجة، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة بهذا الفوز المشرف، معبراً عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز القرآني الجديد الذي يعكس تميز أبناء مصر وقدرتهم على رفع اسم الوطن في المحافل الدولية المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا التتويج يمثل نموذجاً مضيئاً لما تزخر به مصر من كفاءات علمية وقرآنية تسهم في ترسيخ الحضور المصري وريادته العالمية في مجال خدمة كتاب الله تعالى. وقد أكد الوزير أن هذا الفوز ليس مجرد إنجاز شخصي، بل هو إنجاز وطني يعكس الجهد المصري المستدام في حفظ القرآن الكريم.

التفاعل الشعبي ومستقبل القارئ المصري

حظي فوز الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة بإشادة واحتفاء كبيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا خبر تتويجه ومقاطع تلاواته على نطاق واسع معربين عن فخرهم بإضافة هذا اللقب إلى السجل الذهبي لدولة التلاوة المصرية. كما توجه وزير الأوقاف بالدعاء أن يبارك الله في علم الفائز ويجزيه خير الجزاء على جهوده.

ودعا وزير الأوقاف الله تعالى أن يوفق الشيخ عبد الفتاح لمواصلة عطائه وتحقيق مزيد من الإنجازات، داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها ويديم عليها نعمة الريادة في حفظ القرآن الكريم وإتقانه ونشر علومه. وهذا الفوز يعزز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول إنتاجاً للقراء المتقنين عالمياً.