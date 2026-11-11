القاهرة: تطوير التراث العمراني في مصر الجديدة والخديوية

محافظ القاهرة يلتقي رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمناقشة مشروعات تطوير الشوارع والميادين التاريخية للحفاظ على الهوية المعمارية للعاصمة.

عقد الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة، اجتماعًا رفيع المستوى مع المهندس محمد أبو سعدة ، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بمبنى الجهاز بالقلعة، لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات التطوير والارتقاء بالمشهد الحضاري والعمراني بالعاصمة. وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على مشروع تطوير شارع الأهرام وساحات وحدائق البازيليك بمنطقة مصر الجديدة التراثية، إلى جانب استعراض المشروعات الجارية والمقترحة لإحياء الشوارع والميادين ذات القيمة التاريخية في المنطقتين الجنوبية والغربية.

رؤية المحافظة للحفاظ على الهوية العمرانية

أكد الدكتور إبراهيم صابر أن الحفاظ على التراث العمراني وصون الهوية الحضارية للعاصمة يأتي في صميم رؤية الدولة للتنمية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير لا تقتصر على ترميم المباني أو تحسين واجهاتها فحسب، بل تستهدف إحياء المناطق المحيطة بها وإعادة تنظيم الفراغات العامة والشوارع والميادين. وأوضح المحافظ أن هذا النهج يحقق التكامل بين الحفاظ على الطابع التاريخي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مستشهدًا بتجربة تطوير سور مجرى العيون كنموذج ناجح امتد تأثيره ليشمل مختلف مناطق القاهرة التاريخية والتراثية.

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مشروع تطوير مصر الجديدة والفائز بالمسابقة

تم خلال الاجتماع بحث آليات تنفيذ مشروع تطوير شارع الأهرام وساحات وحدائق البازيليك بمنطقة مصر الجديدة التراثية، وهو المشروع الفائز بالمسابقة التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. حيث فاز بالمركز الأول الدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وفريقه، عن مشروعهم الذي قدم رؤية متكاملة للارتقاء بالفراغ العمراني بالمنطقة، بما يعزز من دورها كفراغات عامة مفتوحة تخدم المواطنين والزائرين.

أعمال القاهرة الخديوية وتطوير طلعت حرب

استعرض المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، خلال الاجتماع عددًا من المشروعات التي ينفذها الجهاز في المنطقة الغربية بالقاهرة بمنطقة القاهرة الخديوية، والتي تستهدف الحفاظ على الطابع المعماري للمباني التاريخية وإعادة إحياء الشوارع والميادين ذات القيمة العمرانية. ومن أبرز هذه الأعمال المرحلة الثالثة لتطوير شارع طلعت حرب، في الجزء الممتد بين ميدان طلعت حرب وميدان التحرير، والتي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشروع تطوير العقارات المطلة على الميدان وواجهات المباني المحيطة به.

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تطوير المناطق التجارية والمباني الحكومية

تناول الاجتماع أيضًا مشروع تطوير المنطقة التجارية بالمنطقة الغربية في مرحلته الأولى، والذي يشمل سوق باب اللوق بهدف تحسين البيئة العمرانية والتجارية ورفع كفاءة الواجهات، إلى جانب تطوير عمارات ميدان رمسيس التابعة لكهرباء السكة الحديد ومنطقة كوبري الليمون. كما تم استعراض مشروع تطوير مبنى وزارة الخارجية المعروف بقصر الأميرة نعمة الله، باعتباره أحد المباني ذات القيمة المعمارية والتاريخية التي تمثل جزءًا من الذاكرة العمرانية للعاصمة.

التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الجودة

شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية أن تستند مشروعات تطوير المحاور الرئيسية إلى رؤية متكاملة تراعي طبيعة المناطق التي تمر بها، مع استمرار التنسيق بين المحافظة والجهاز والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق أسس علمية وفنية. وأكد الدكتور إبراهيم صابر أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والهندسية، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال للفراغات العامة والحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية، مع مراعاة احتياجات المواطنين ومتطلبات الحركة والأنشطة المختلفة.