القاهرة تستضيف نسختها الأولى من المهرجان العالمي لريادة الأعمال نوفمبر 2026

القاهرة تستضيف النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال نوفمبر 2026 بمشاركة 10 آلاف شخص من 70 دولة لتعزيز مصر كمركز استثماري عالمي.

تستعد العاصمة القاهرة لاستضافة النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026 ، حيث تُقام الفعاليات للمرة الأولى على أرض مصر في فندق JW Marriott ب القاهرة الجديدة. يأتي هذا الحدث تحت الرعاية المباشرة للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجالات الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال على المستوى العالمي.

تاريخ المهرجان وأعداد المشاركين

تُعد هذه النسخة حدثاً بارزاً في السجل الزمني للمهرجان، بعد أن استضافت نيجيريا النسخة الأولى في عام 2024، وغانا النسخة الثانية في عام 2025، لتنتقل الراية الآن إلى مصر. تحت شعار "العالم الذي نساعد في صنعه"، يستقطب المهرجان أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة مختلفة حول العالم، مما يعكس نطاقه الدولي الواسع.

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ويتوقع الحضور تواجد أكثر من 200 مستثمر وممثل عن صناديق الاستثمار، إلى جانب أكثر من 60 متحدثاً بارزاً وما يزيد على 100 عارض، بهدف تعزيز روابط الشركات الناشئة المصرية مع الأسواق العالمية وتسهيل عمليات الربط الاستثماري المباشر.

الداعمون وأبرز المتحدثين

يحظى المهرجان بدعم قوي من شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين يمثلون قطاعات حيوية متنوعة تشمل الاتصالات، السيارات، التكنولوجيا، الاستثمار، والإعلام، مما يبرز تنوع الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في المنطقة. ويؤكد رئيس الوزراء المصري أن استضافة مصر لهذه النسخة تمثل خطوة جوهرية نحو تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للسوق المصري والفرص المتاحة لرواد الأعمال.

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ومن بين أبرز الشخصيات المشاركة أليكو دانغوتي، رئيس ومؤسس مجموعة دانغوتي والراعي الأعلى للمهرجان، بالإضافة إلى محمد منصور، والبروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومحمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الذين يشاركون في فعاليات تحمل شعار "من أجل الازدهار المشترك".

أجندة اليوم الأول والفعاليات الافتتاحية

يبدأ المهرجان بفعاليات مكثفة تشمل انعقاد جلسة "Global Impact Panel" لمناقشة دور رواد الأعمال في إحداث تأثير اقتصادي ومجتمعي مستدام، وافتتاح معرض الأعمال والفنون، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لمنصة MetaExpo الافتراضية. كما يتزامن ذلك مع بدء أنشطة برنامج الاستثمار في ريادة الأعمال (Entrepreneurs Investment Program - EIP) ومعمل الشركات الناشئة (Startup Clinic) بالتعاون مع مؤسسة "المسؤولية المجتمعية للشباب- YSR".

إلى جانب ذلك، ينطلق عمل منصة الصفقات العالمية (Global Dealroom) التي توفر فرصاً متنوعة للتواصل واستكشاف مجالات التعاون، بالإضافة إلى انعقاد "المؤتمر العالمي للمرأة" الذي يجمع نخبة من القيادات النسائية وصانعات القرار، بمشاركة السيدتين راوية منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رامسكو مصر، والشيخة الدكتورة حصة سعد عبد الله السالم الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب.

كما تبرز المشاركة المحلية من خلال انضمام "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، لعرض المنتجات المصرية التي تعكس التنوع الثقافي وتوفر مساحة للتعريف بإبداعات الحرفيين أمام زوار من مختلف الدول.

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أجندة اليوم الثاني والحوارات الوزاريّة

يستكمل المهرجان فعالياته في اليوم الثاني بكلمات افتتاحية رئيسية، منها كلمة يوسف بطرس غالي، وانعقاد منتدى القيادة العالمي (Global Leadership Forum) الذي يجمع نخبة من قادة الأعمال لمناقشة قضايا القيادة والتعاون. ويشهد المنتدى جلسة حوارية بعنوان "مسؤولية تغيير العالم" مع محمد أبو العينين، تحت إشراف الدكتور سومي سمارت فرانسيس وأنثوني جوزيف ماكمولين.

ويشهد اليوم أيضاً حواراً وزارياً رفيع المستوى بعنوان "السياسات والاستثمار والازدهار المشترك"، يشارك فيه نخبة من أعضاء الحكومة المصرية، تضم وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصناعة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة دور السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمار.

وتتضمن أجندة اليوم الثاني جلسات متخصصة حول الاقتصاد الإبداعي، والصحة، والطاقة، إضافة إلى جلسة من "شارك تانك مصر" بعنوان "من شركة ناشئة إلى الطرح العام"، مع تنظيم عرض أزياء دولي يضم 15 مصمماً من 12 جنسية عبر ثلاثة عروض رئيسية.