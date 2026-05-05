القبض على متحرش بتلميذة وتطوير خدمات تصديقات وتشييع عالم جليل

أخبار متنوعة تتضمن القبض على متحرش في مدرسة خاصة، وتطوير مكاتب تصديقات الخارجية، ونعي شيخ الأزهر للشيخ عبدالله الشاذلي.

ألقت الأجهزة الأمن ية القبض على المتهم ب التحرش بتلميذة داخل إحدى المدارس الخاصة في منطقة بشتيل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الجرائم التي تستهدف الأطفال وحماية حقوقهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة وتقديم المتهم للعدالة.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بسلامة الطلاب والطالبات وتوفير بيئة تعليمية آمنة لهم، وتعمل على تعزيز التعاون مع المدارس وأولياء الأمور لتحقيق ذلك. وتأتي هذه الحادثة لتذكرنا بأهمية التوعية بمخاطر التحرش وأساليبه، وضرورة الإبلاغ عن أي حالات يشتبه فيها. كما أن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية وجود آليات واضحة للإبلاغ عن التحرش داخل المدارس، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

وتؤكد وزارة التعليم على التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب والطالبات، وتعمل على تطوير برامج التوعية والتدريب للمعلمين والإداريين حول كيفية التعامل مع حالات التحرش. في سياق منفصل، قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بزيارة تفقدية لمكتب تصديقات أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الخارجية المستمرة لتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وقد اطلع الوزير عبد العاطي خلال الزيارة على أعمال التطوير التي شملت تحديث البنية التحتية للمكتب ورفع كفاءة منظومة العمل به، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار. ووجه الوزير بضرورة الحفاظ على مستوى الخدمة المقدم وتطويره بشكل مستمر بما يلبي احتياجات المواطنين. وأكد الوزير عبد العاطي أن تطوير مكاتب التصديقات يأتي في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة الخارجية للتوسع في تقديم الخدمات القنصلية داخل مختلف المحافظات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار في هذا السياق إلى ما تم تحقيقه مؤخراً من افتتاح وتشغيل عدد من مكاتب التصديقات المتنقلة داخل عدد من الجامعات المصرية. وأوضح الوزير أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطة التوسع في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، والتي وصل عددها حالياً إلى ٣٧ مكتباً، والعمل على افتتاح مكاتب إضافية في عدد من المواقع الحيوية، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القنصلية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويعكس هذا الاهتمام من وزارة الخارجية حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات. وفي خبر آخر، نعى شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، ببالغ الحزن والأسى العالم الجليل الشيخ عبدالله الشاذلي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعلم والعمل الصالح. وأشاد شيخ الأزهر بمساهمات الشيخ الشاذلي الكبيرة في نشر العلم الشرعي والدعوة الإسلامية، مؤكداً أنه لم يدخر جهداً في طلب العلم ونشره بين الناس.

وأشار إلى أن الشيخ الشاذلي كان قدوة حسنة للعلماء والطلاب، ومثالاً يحتذى به في الأخلاق والتقوى. وأعرب شيخ الأزهر عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الشيخ الشاذلي وللمسلمين جميعاً في هذا المصاب الجلل. وتعد وفاة الشيخ الشاذلي خسارة كبيرة للأمة الإسلامية، حيث كان من أبرز علمائها ودعاتها. وقد ترك الشيخ الشاذلي إرثاً علمياً غنياً سيستفيد منه الأجيال القادمة.

وتتقدم مؤسسة الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وللمسلمين كافة، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إن فقدان العلماء هو فقدان للبركة والعلم والنور، ونسأل الله أن يخلف على الأمة الإسلامية خيرًا





