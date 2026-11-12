القاهرة تستضيف أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 70 شركة دولية

تستضيف القاهرة اجتماع الأعمال المخصص بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء كبار الشركات الدولية لاستعراض الفرص الاستثمارية.

استعدت القاهرة لاستضافة الاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آخر الترتيبات والتنسيقات النهائية قبل انطلاقة الفعاليات المهمة. حضر الاجتماع نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لضمان سير العمل بسلاسة وتقديم تجربة استثمارية متميزة للحضور الدوليين. يأتي هذا الحدث استجابة للتوجه الحكومي نحو جذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات الدولية في مختلف القطاعات الحيوية.

تفاصيل الاجتماع والترتيبات اللوجستية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال الاجتماع، أن الفعالية ستضم أكثر من 70 مشاركا رفيع المستوى من كبريات الشركات العالمية. أشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتماما كبيرا من الجانب الدولي بالتعرف على الفرص المتاحة في السوق المصري. استعرض عبد العاطي الخطط التفصيلية للجلسات النقاشية والتفاعلية التي ستقام خلال اليومين، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على آفاق الاقتصاد المصري. تم التنسيق بشكل مكثف مع اللجنة المشكلة للإعداد لهذا الاجتماع، وضمان توفير كافة السبل التقنية واللوجستية اللازمة لنجاح اللقاء. يهدف هذا الحضور الكبير إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة، مما يعزز من روح التعاون بين القطاعين العام والخاص.

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الدور الحكومي واستراتيجيات جذب الاستثمار

شدد رئيس الوزراء على أهمية هذا الاجتماع كمنصة استراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات على أرض مصر. أوضح مدبولي أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتوفير التيسيرات والحوافز التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية. وأشار إلى أن انعقاد هذا الحدث في القاهرة يأتي كنتيجة مباشرة لمشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. كان ذلك الاجتماع قد عُقد في يناير 2026، حيث تم استعراض آفاق الاقتصاد المصري ودوره الإقليمي كمنطقة للنشاط التجاري. تهدف الدولة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها سابقا لتطوير البنية التحتية، مما يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين الجدد.

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مستثمرون عالميون ورؤساء شركات دولية

سيشهد الاجتماع مشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الدولية العاملة في مجالات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والصناعة والتجارة. أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حضور هؤلاء المسؤولين سيمكّن مصر من استكشاف واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة. أشار الوزير إلى أن الشركات المصرية ستشارك بفاعلية في هذه الفعاليات، لتعزيز التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. يعتبر هذا الحضور تأكيدا على ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار الاقتصادي المصري وقدرته على تقديم عوائد مجزية. تسعى الحكومة من خلال هذا الاندماج إلى رفع نسب مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

الآثار الاقتصادية والخطوات المستقبلية

يرى الخبراء أن عقد هذا الاجتماع يعكس الثقة الراسخة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفعالية. أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن المشاركة الدولية الواسعة تعطي مؤشرا إيجابيا على قدرة مصر على توظيف إمكاناتها في مجالات اللوجستيات والطاقة. من المقرر أن تتابع الحكومة نتائج الاجتماعات الجانبية والمفاوضات التي ستنشأ بين الشركات المصرية والنظيرات الدولية. تهدف هذه الخطوات إلى تحويل الفرص التي تم استعراضها إلى اتفاقيات تنفيذية ملموسة تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. يمثل هذا الحدث محطة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يربط بين جهود الحكومة وجهود القطاع الخاص لتحقيق أهداف النمو المستدام.