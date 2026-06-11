القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء العام في القاهرة

وزارة الداخلية تنجح في ضبط متهمة بنشر مقاطع فيديو تحرض على الفسق وتنافي القيم المجتمعية لتحقيق أرباح مادية سريعة في مدينة نصر.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لفرض سيادة القانون والحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري، نجحت الإدارة العامة ل حماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة جديدة لمن يحاولون استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات تتنافى مع الآداب العامة والتقاليد الأصيلة.

حيث رصدت الأجهزة الأمنية المختصة، من خلال المتابعة الدقيقة والرقابة الفنية على الفضاء الإلكتروني، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو متنوعة، ما بين البث المباشر والمقاطع المسجلة، عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. وقد تضمنت هذه المقاطع استعراضات جسدية ورقصات بملابس وصفها التقرير الأمني بأنها خادشة للحياء العام، وهو ما اعتبر تحريضا مباشرا على الفسق والفجور، وبث رسائل ومواد مرئية تصدم الوجدان المجتمعي وتتعارض بشكل صارخ مع المبادئ والقيم التي تربى عليها الشعب المصري، مما استوجب التدخل السريع لوقف هذا النشاط الذي يهدف إلى تدمير المنظومة الأخلاقية للشباب والمراهقين المتابعين لهذه الحسابات.

وبناء على هذه المعلومات الدقيقة والتحريات المكثفة التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب، تحركت الأجهزة الأمنية لتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استصدار إذن رسمي من النيابة العامة لضبط المتهمة. ومن خلال وضع خطة أمنية محكمة وتنسيق دقيق بين القطاعات المختلفة، تم إعداد كمين أمني في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تم رصد تواجد المتهمة في المنطقة المستهدفة.

وفي لحظة تنفيذ المداهمة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمة، وعثروا بحوزتها على هاتف محمول حديث يستخدم في عمليات التصوير والنشر. وقد تم إحالة الهاتف إلى المختصين في مجال التكنولوجيا والتحليل الفني، والذين أكدوا بعد الفحص الدقيق احتواء الجهاز على كافة الأدلة والقرائن، بما في ذلك المقاطع المصورة والروابط المباشرة للحسابات التي كانت المتهمة تديرها، والتي أثبتت بشكل قاطع ممارستها لهذا النشاط الآثم بشكل متعمد ومستمر، مما جعل الدليل المادي ملموسا وغير قابل للشك.

وعند مواجهة المتهمة بالأدلة الدامغة والتحريات التي أجريت حول نشاطها، انهارت تماما أمام رجال المباحث وأقرت بارتكابها لهذه الأفعال. واعترفت المتهمة في أقوالها بأنها كانت تقوم بتصوير هذه المقاطع ونشرها برضاها الكامل، مؤكدة أنها كانت تتعمد الظهور بملابس مثيرة وبأسلوب استعراضي لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدات.

وأوضحت أن دافعها الأساسي كان السعي وراء الشهرة السريعة وتوسيع قاعدة متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة وسريعة من خلال ميزات الدعم المالي والمشاهدات التي تمنحها تلك المنصات لصناع المحتوى الأكثر انتشارا، حتى وإن كان ذلك على حساب الحياء العام والقيم المجتمعية. وقد أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تدرك تماما خطورة ما تقوم به، لكن رغبتها في الكسب المادي السريع طغت على أي اعتبارات أخلاقية أو قانونية.

وبناءً على ذلك، تم تحرير المحضر القانوني اللازم ضد المتهمة، والتحفظ على الهاتف المحمول كأداة للجريمة، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. وتأتي هذه الواقعة في سياق حملة أمنية موسعة تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النيل من قيم المجتمع المصري، حيث تضع الوزارة نصب أعينها ضرورة تطهير المنصات الرقمية من كل ما يروج للفسق أو يحرض على الانحلال الأخلاقي.

وتؤكد الجهات الأمنية أن الرقابة على المحتوى الرقمي ستظل مستمرة وبقوة، مع التشديد على أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا في نشر مواد تخالف الآداب العامة أو تسيء إلى صورة المجتمع. كما تدعو الجهات المختصة أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم على الإنترنت، لضمان حمايتهم من التأثيرات السلبية لهذه الظواهر الدخيلة، مؤكدة أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو السبيل الأمثل للحفاظ على هوية المجتمع وأخلاقه في ظل التحديات الرقمية المعاصرة التي فرضها عصر الانفتاح التكنولوجي، لضمان بناء جيل واع يدرك الفرق بين الحرية الشخصية وبين التعدي على الثوابت الأخلاقية للمجتمع





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