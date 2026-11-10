القبض على أحمد هارون في كسلا: تسلم السودان المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية

القبض على أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني في مدينة كسلا، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب، مما يثير تساؤلات حول تسلم الحكومة السودانية للمطلوب.

أكدت مصادر رسمية وسياسية في السودان وقوع عملية اعتقال لـ أحمد هارون ، الزعيم السياسي البارز والحارس السابق ل حزب المؤتمر الوطني في عهد الرئيس المعزول عمر البشير ، والذي كانت المحكمة الجنائية الدولية تصدر ضده أوامر اعتقال دولية. وقد تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السودانية في مدينة كسلا الواقعة شرق البلاد، حيث كان يستعد للمغادرة متجهاً إلى مدينة عطبرة شمال السودان، في خطوة تعتبر نقطة تحول جذرية في تعامل الحكومة الحالية مع المطلوبين قانونياً دولياً.

تفاصيل عملية الاعتقال في كسلا

أفاد قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني بتفاصيل الحادثة، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض على هارون مباشرة أثناء تحضيراته للسفر داخل مدينة كسلا. وأكد المصدر لصحيفة بي بي سي العربية أن الحزب كان لديه معلومات مسبقة عن سعي السلطات لتنفيذ هذه الخطوة، لكنها تمت بشكل مفاجئ. ويذكر أن هارون كان في طريقه لزيارة مدينة عطبرة، وهو ما جعل موقعه محدداً ومعلوماً قبل وقوع العملية الأمنية التي أدت إلى حجزه في مكان مجهول حتى اللحظة.

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الدوافع السياسية والضغوط الدولية

يرجح المصدر السياسي في المؤتمر الوطني أن تكون الأسباب الكامنة وراء هذه العملية مرتبطة بمحاولة قيادة الدولة الحالية الاستجابة للضغوط الخارجية والشروط الدولية المفروضة عليها. وأشار إلى أن الخطوة قد تكون تهدف إلى إرضاء أطراف دولية وإقليمية دون تسمية محددة لها في تصريحاته المباشرة. ومن جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية حتى لحظة إعداد هذا التقرير يوضح الدوافع الرسمية وراء اعتقال هارون، مما يترك المجال واسعاً للتكهنات والتحليلات السياسية حول العواقب الدبلوماسية لهذه الحركة.

سجل المحكمة الجنائية الدولية والتهم

في أبريل من عام 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق أحمد هارون تتضمن 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وزُعم أنها ارتكبت في إقليم دارفور خلال توليه مناصب حكومية عدة في عهد الرئيس عمر البشير. وفي عام 2009، أصدرت المحكمة أوامر قبض إضافية بحق البشير وهارون ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وطالبت الحكومة السودانية بتسليمهم. وظل هارون مختفياً عن الأنظار منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

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المكافأة الأمريكية والظهور الإعلامي الأخير

كانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقاً مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على هارون، الذي ظل مجهول الموقع طويلاً. ومع ذلك، ظهر هارون مؤخراً في بودكاست إعلامي، تحدث خلاله عن قضايا سياسية وأمنية في السودان، مما جعل تحديد موقعه أسهل للسلطات. ولم يمثل هارون أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن، رغم وجود مطالبات محلية متكررة بتسليمه إليها، مما يجعل هذا الاعتقال الأول من نوعه في مسار طويل من الملاحقة القانونية.

التداعيات والخطوات المقبلة المتوقعة

يأتي هذا الاعتقال في وقت حساس للغاية، حيث لم تتضح بعد الإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات السودانية، سواء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو داخل النظام القضائي الوطني. ويعتبر هذا الحدث مؤشراً على تغير في المواقف السياسية تجاه المطلوبين دولياً، مما قد يفتح باباً لنقاشات دبلوماسية واسعة مع الشركاء الدوليين. وتتابع الرأي العام السوداني والدولي الخطوات التالية للحكومة في التعامل مع هذا الملف الشائك، والذي يمس سيادة الدولة ومسؤولياتها القانونية.