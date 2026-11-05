القانون المصري ينظم المواقع الإلكترونية ويعزز حرية الصحافة

مناقشات بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين حول أوضاع المواقع الإلكترونية وتوافقها مع الأطر القانونية لضمان حرية الرأي والتعبير.

ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان و نقابة الصحفيين مجموعة من الملفات المشتركة التي تهدف إلى دعم حرية الصحافة والإعلام، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز ضمانات حرية الرأي والتعبير. وقد استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وفداً من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي ، نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى عضوية محمد سعد عبد الحفيظ وإيمان عوف، عضوي مجلس النقابة. جاء هذا اللقاء لمواصلة التشاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا الملحة التي تمس حرية العمل الصحفي وتؤثر على البيئة الإعلامية في مصر.

أوضاع المواقع الإلكترونية والتنسيق المؤسسي

تصدر ملف المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها مناقشات اللقاء، باعتباره أحد الملفات التي تتطلب تنسيقاً كبيراً بين المؤسسات المعنية. يواجه هذا القطاع تحديات مرتبطة بتنظيم عملها وضمان توافقها التام مع الأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي والإعلامي. واستمع المجلس القومي لحقوق الإنسان بتمعن إلى وجهة نظر نقابة الصحفيين بشأن هذا الملف، حيث تبادل الجانبان المقترحات والرؤى حول آليات التعامل معه.

Also read تراجع كبير في سعر الدولار بالبنوك.. العملة الأمريكية تحت 54 جنيهًا

أكد المشاركون أهمية الوصول إلى حلول عملية تراعي المتطلبات القانونية وتدعم حرية الصحافة والإعلام، مع الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع. ويأتي هذا الجهد استكمالا للمشاورات التي أجراها المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشملت تلك المشاورات أوضاع المواقع الإلكترونية وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بشأنها لضمان بيئة إعلامية مستقرة.

تعزيز الحوار بين المؤسسات الحقوقية والإعلامية

تعكس هذه المشاورات المتكررة توجهاً واضحاً نحو توسيع دائرة الحوار بين المؤسسات المعنية بالعمل الإعلامي والحقوقي. يتيح هذا النهج تبادل وجهات النظر والاستماع إلى الأطراف المختلفة قبل بلورة المقترحات المتعلقة بالملفات المشتركة، مما يضمن شمولية القرارات ونتائجها. ويهدف هذا التوسع في الحوار إلى خلق بيئة تعاونية تسمح بتلافي التعقيدات القانونية وتحسين الأداء المهني للمؤسسات الإعلامية المختلفة.

Advertisement

لم تقتصر المناقشات على أوضاع المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت إلى أهمية تنسيق الجهود لتهيئة بيئة داعمة لحرية الرأي والتعبير. ركز الجانبان أيضاً على ضمان حرية الصحافة، إلى جانب تعزيز الممارسات المهنية وترسيخ الحوار بين المؤسسات المعنية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون في القضايا المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، بما يدعم دور الصحافة والإعلام في المجتمع بشكل فعّال.

الالتزام بالمعايير المهنية وسيادة القانون

يؤكد الجانبان أن هذا التعاون يعزز الالتزام بالمعايير المهنية والأطر القانونية المنظمة للعمل الصحفي، وهو ما يسهم في الحفاظ على مصداقية المهنة. يأتي هذا اللقاء في سياق تحركات المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الحوار مع المؤسسات الإعلامية والمهنية، وفتح قنوات للتشاور بشأن القضايا التي تمس حرية العمل الصحفي. تهدف هذه الخطوات إلى المساهمة في الوصول إلى معالجات تراعي الحقوق والحريات وتدعم بيئة إعلامية قائمة على المسؤولية المهنية وسيادة القانون.

شارك في استقبال الوفد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب عزت إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، وجمال الكشكي ومحمد عثمان، عضوي لجنة الإعلام. يمثل هذا الحضور الواسع من مختلف المستويات الإدارية واللجان المختصة تأكيداً على أولوية هذه القضية ضمن أجندة حقوق الإنسان والإعلام في مصر. يهدف الجميع إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن استقلالية الصحفيين وتحافظ على حقوق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة.