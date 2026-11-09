القاهرة تستضيف مؤتمر فالداي الرابع للشراكة الروسية الأفريقية

تستضيف القاهرة في 18 نوفمبر المؤتمر الرابع لنادي فالداي بحضور خبراء من 8 دول أفريقية وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.

تستضيف العاصمة ال مصر ية القاهرة في الثامن عشر من نوفمبر الجاري المؤتمر الرابع ل نادي فالداي للنقاش، وذلك بالشراكة الوثيقة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ال مصر ي. يركّز الحدث الرئيسي تحت عنوان "التعاون الروسي الأفريقي في العالم المعاصر"، حيث يجتمع نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة مستجدات المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المشترك.

تفاصيل المؤتمر وحضور دولي واسع

وفقاً لإرشادات السفارة الروسية في القاهرة، فإن المؤتمر سيجمع ممثلين رفيعي المستوى من ثماني دول، هم الجزائر، وكوت ديفوار، ومصر، ونيجيريا، وروسيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا. جميع المشاركين هم من الأعضاء النشطين في أنشطة نادي فالداي، مما يضمن غنى النقاشات وعمق التحليلات المتعلقة بالمسارات التعاونية القائمة بين موسكو والقارة الأفريقية.

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مصر ركيزة أساسية للشراكة الروسية

أوضح نادي فالداي أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا المحفل الأفريقي لم يكن خياراً عشوائياً، بل جاء انعكاساً للإرث التاريخي طويل الأمد للتعاون الوثيق بين موسكو والقاهرة. وتُعد مصر إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الروسية في القارة الأفريقية نظراً لحجم التبادل التجاري الكبير، والروابط التعليمية والثقافية المتجذرة التي تربط البلدين منذ عقود.

عضوية بريكس تعزز القواسم المشتركة

مع انضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة بريكس، بات هناك تداخل أكبر في الأجندتين الدولية والإقليمية بين موسكو والقاهرة. يشير النادي إلى أن روسيا والدول الأفريقية تتشارك في مصالح استراتيجية وقيم متقاربة، تنبع من الرغبة الملحة في إرساء نظام عالمي عادل، وتحقيق سلام دائم، وتعزيز مبادئ التجارة الحرة وضمان الاستقلالية في التسويات المالية.

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أجندة التضامن ومواجهة التحديات

يركّز منظمو المؤتمر الرابع بشكل كبير على مفهوم التضامن لمواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها البيئة الدولية المتسمّة بعدم الاستقرار. تتناول النقاشات البحث الجماعي عن حلول تكنولوجية حديثة، وتطوير ممارسات الحوكمة الرشيدة، وإيجاد سبل لتعزيز مرونة الدول في التعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

أهداف استراتيجية وآليات التنفيذ

من بين الأهداف الرئيسية للمؤتمر تعزيز وتوسيع شبكة الخبراء الروس والأفارقة المهتمين بالتعاون الثنائي والإقليمي. سيهدف الحدث أيضاً إلى إجراء نقاشات صريحة حول أكثر القضايا الدولية إلحاحاً، وصياغة توصيات عملية لدعم السياسات الخارجية للدول المشاركة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والسياسي.