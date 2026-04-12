القس رفعت فكري: 400 شخصية مسلمة في احتفال عيد القيامة.. ومصر تقدم صورة العيش المشترك للعالم

أكد القس رفعت فكري، أمين عام الكنائس الإنجيلية في مصر، على أهمية العيش المشترك في مصر، مشيرًا إلى مشاركة واسعة من الشخصيات المسلمة في احتفال عيد القيامة. كما سلط الضوء على الظروف الصعبة في المنطقة ودور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار.

أعلن القس رفعت فكري ، أمين عام الكنائس الإنجيلية في مصر ، عن مشاركة 400 شخصية مسلمة من مختلف التيارات والأصعدة في احتفال عيد القيامة الذي أقيم يوم السبت. وصف فكري هذا الحدث بأنه يمثل الصورة التي تقدمها مصر للعالم، مؤكدًا على التزام البلاد ب العيش المشترك بين جميع المواطنين.

أشار فكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'الحياة اليوم' المذاع على قناة 'الحياة'، إلى تبني رئيس الجمهورية لملف العيش المشترك، معتبرًا أن ما يحدث في مصر هو تجسيد لهذه القضية الهامة. وأوضح أن مصر، على عكس العديد من دول الشرق الأوسط التي تعاني من مشاكل طائفية، تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مما يعزز روح التعايش السلمي الحقيقي بين أبناء الوطن.

وأكد فكري على أهمية ذكر اسم مصر في كل صلاة واجتماع، مستشهدًا بما ورد في الإنجيل حول الصلاة من أجل الحكام والسلطات، لضمان حياة هادئة ومطمئنة في كل تقوى ووقار. تحدث فكري عن رمزية عيد القيامة، مشيرًا إلى ما يمثله من رجاء وأمل، حتى في مواجهة أصعب التحديات كالموت. وفسر أن القيامة تعطي الأمل في تجاوز الصعاب، وتعكس إيمانهم بقدرة الله على تجاوز الأزمات.

كما أشار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي، وما يعانيه المواطنون من صعوبات وتحديات. أكد فكري على ثقتهم في قدرة الله على حماية البلاد، وصلاتهم من أجل أن تنتهي هذه الظروف الصعبة. وأضاف أنهم يصلون من أجل أن يمنح الله الحكمة والنعمة للقيادة السياسية، لتقود البلاد إلى بر الأمان.

واختتم فكري بالإعراب عن فخرهم بالدور الذي تقوم به مصر على مختلف الأصعدة وفي جميع الأوقات. أكد فكري على أهمية توحيد الصفوف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، وشدد على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية والازدهار. وأوضح أن الكنائس الإنجيلية في مصر تعمل جاهدة على تعزيز قيم التسامح والمحبة، ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أهمية بناء جسور التواصل مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، لتعزيز الوحدة الوطنية. وأكد فكري على ضرورة دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، والوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد. وفي سياق آخر، أعرب رئيس إعلام النواب عن قلقه إزاء اعتياد نشر جرائم العنف، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى التطبيع النفسي مع الجريمة.

وركز على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وتوعية الجمهور بمخاطر العنف، وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأةيبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب الآن، في ظل التحركات الملحوظة التي يشهدها سوق الصاغة خلال....

Read more »

45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدراليةعقد مسؤولي نادي الزمالك اجتماعا مع الجهات المعنية والمنظمة لمباراة شباب بلوزداد لبحث زيادة عدد الجماهير في إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

Read more »

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026: تفاصيل الصرف، المستحقين، وطرق الاستعلامتزايد الاهتمام بمنحة التموين بقيمة 400 جنيه لشهر أبريل 2026 في مصر. تعرف على تفاصيل الصرف، الفئات المستحقة، وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر بوابة مصر الرقمية والرسائل النصية. يشمل التقرير توضيحًا لأماكن الصرف والسلع المتاحة، مع تسليط الضوء على أهمية المنحة في دعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية.

Read more »