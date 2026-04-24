القرآن الكريم وأهمية البقاع المباركة: دلالات عميقة في رسالات الأنبياء

الشيخ محمد عيد كيلاني يوضح أهمية البقاع المباركة في القرآن الكريم وارتباطها بالأنبياء عيسى وموسى ومحمد عليهم السلام، مؤكدًا على وحدة الرسالات السماوية ومكانة أرض سيناء.

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف، على الأهمية الجوهرية التي يوليها القرآن الكريم لبعض البقاع المباركة ، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد أقسم بهذه الأماكن لما تحمله من مكانة عظيمة ودلالات روحية وتاريخية عميقة، وارتباطها الوثيق ب الأنبياء والرسالات السماوية المتعاقبة.

وأوضح الشيخ كيلاني، خلال حواره التلفزيوني في برنامج 'صباح البلد' على قناة صدى البلد، أن القسم الإلهي في سورة التين والزيتون، وطور سيناء، والبلد الأمين، يحمل في طياته إشارات عميقة تربط بين رسالات الأنبياء الكرام عيسى وموسى ومحمد عليهم جميعًا السلام. هذه البقاع ليست مجرد مواقع جغرافية على الخريطة، بل هي رموز إيمانية راسخة ذات دلالة خاصة في مسيرة التاريخ الديني للبشرية جمعاء. إنها أماكن شهدت لحظات تكريم إلهي، وتجليات ربانية، وحملت رسالات عظيمة غيرت مجرى الأحداث.

وبين الشيخ كيلاني أن 'التين والزيتون' يرمزان إلى الأرض المباركة التي شهدت بعثة سيدنا عيسى عليه السلام، حيث نزل الوحي وأعطيت الرسالة. أما 'طور سينين' فهو جبل الطور الشامخ في سيناء، الذي تجلى الله عز وجل فيه على سيدنا موسى عليه السلام، ومنحه التوراة، وأجرى معه حوارًا عظيمًا. في حين أن 'البلد الأمين' هو مكة المكرمة، مهبط الوحي، ومنطلق الرسالة المحمدية، حيث خرج منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاملًا لواء الهداية إلى العالم أجمع.

هذا الربط القرآني الدقيق يعكس بوضوح الوحدة الجوهرية بين الرسالات السماوية، وأنها جميعًا صادرة من مصدر واحد، وأن الأنبياء جميعًا قد تلقوا الوحي من الله الواحد الأحد. إنها رسالة تؤكد على أن الدين الحق واحد، وإنما تعددت مظاهره وتنوعت صوره عبر الزمان والمكان.

كما أشار الشيخ إلى القسم الإلهي بجبل الطور في سورة مستقلة، في قوله تعالى 'والطور وكتاب مسطور'، مؤكدًا أن هذا القسم يعكس عظمة هذا المكان وقدسيته، لارتباطه بحدث التجلي الإلهي لسيدنا موسى عليه السلام، مما يمنحه مكانة خاصة في قلوب المؤمنين وفي الذاكرة التاريخية. وشدد الشيخ كيلاني على أن هذه الإشارات القرآنية الكريمة تؤكد بشكل قاطع أن أرض سيناء ليست مجرد بقعة جغرافية عادية، بل هي أرض مباركة ذات جذور عميقة في تاريخ الأنبياء والرسالات.

لقد مرت بها العديد من الرسالات السماوية، وشهدت أحداثًا دينية عظيمة، مما جعلها ذات مكانة خاصة في العقيدة الإسلامية وفي الوجدان الديني للمسلمين. إنها أرض الأنبياء، وأرض الوحي، وأرض العطاء، وأرض البركة. يجب علينا جميعًا أن نقدر هذه الأرض ونحافظ عليها، وأن نحترم قدسيتها، وأن نذكر دائمًا ما شهدته من أحداث عظيمة. إن الحفاظ على هذه الأرض هو حفاظ على تاريخنا، وعلى هويتنا، وعلى إيماننا.

كما أن تذكر هذه البقاع المباركة يذكرنا بعظمة الخالق، وقدرته، ورحمته، ويحثنا على التمسك بالقيم الإيمانية والأخلاقية التي جاءت بها الرسالات السماوية. إنها دعوة إلى الوحدة والتآخي بين جميع الأمم والشعوب، والعمل معًا من أجل بناء عالم يسوده السلام والعدل والمحبة





