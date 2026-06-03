القصاص: سرعة استجابة الداخلية للبلاغات تعزز ثقة المواطنين وتحمي السلامة المرورية

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن سرعة استجابة وزارة الداخلية للبلاغات تعزز ثقة المواطنين، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات المرورية الخطرة، ودعا إلى تشديد الرقابة على الدراجات النارية وعمال التوصيل لضمان السلامة العامة.

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال لقائه في برنامج 'من ماسبيرو' مع الإعلامي رامي رضوان، أن سرعة استجابة وزارة الداخلية للبلاغات المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات في الشوارع عززت ثقة المواطنين بشكل ملحوظ.

وشدد القصاص على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، خاصة تلك التي تتعلق بالتعدي على الأرصفة أو ارتكاب تجاوزات مرورية خطرة، مشيراً إلى أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية يسهم في تحقيق الانضباط المروري. وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصة فعالة لنشر الوعي المروري ورصد المخالفات، مما يساعد في سرعة ضبط المخالفين وردع الآخرين.

وفي سياق متصل، نبه القصاص إلى الممارسات المقلقة التي يقوم بها بعض قائدي الدراجات النارية، مثل إزالة كواتم الصوت والاستعراض بالسير على عجلة واحدة، فضلاً عن المظاهر المصاحبة للأفراح التي تتسبب في تعطيل الطرق وإطلاق النار. وأكد أن هذه التصرفات تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة العامة، وتؤدي إلى إزعاج المواطنين وزيادة معدلات الحوادث. ودعا الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على هذه الظواهر وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مع التأكيد على أهمية توعية الشباب بمخاطر هذه السلوكيات.

كما تناول القصاص دور عمال التوصيل في خدمة المجتمع، مؤكداً أنهم يستحقون الدعم والتقدير، وأن توفير التأمينات والضمانات لهم يعد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف عملهم. غير أنه شدد على ضرورة التزامهم بقواعد المرور حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، محذراً من أن الاستعجال يدفع بعضهم إلى السير عكس الاتجاه أو التسبب في حوادث واحتكاكات مع المركبات. وأوضح أن السعي لزيادة الدخل لا ينبغي أن يكون على حساب السلامة العامة أو احترام القانون، داعياً إلى تنظيم حملات توعوية تستهدف هذه الفئة.

وفي ختام حديثه، شدد القصاص على ضرورة احترام القانون والكاميرات والرادارات المرورية، لافتاً إلى أن بعض الأفراد كانوا في السابق يحاولون تخريب هذه الأجهزة، إلا أن الجهات المختصة تمكنت من ضبطهم ومعاقبتهم. وأكد أن الرقابة الإلكترونية تسهم في تحسين السلوك المروري وتقليل المخالفات، وأن العقوبات المشددة ضرورية لردع المخالفين. ودعا المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور والإبلاغ عن أي تجاوزات، لضمان تحقيق السلامة للجميع.

واختتم القصاص بالإشارة إلى أن بناء ثقافة مرورية سليمة يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، من أفراد ومؤسسات، وأن الالتزام بالقوانين هو السبيل الوحيد للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح





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