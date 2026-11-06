القصبي: العمل في الإسلام عبادة تتطلب إخلاصاً ومراقبة ذاتية لله

أوضح الدكتور حسن القصبي من جامعة الأزهر أن العمل عبادة شاملة، مستشهداً بالقرآن حول البحث عن فضل الله في الأرض، ودعا إلى إعمال الرقابة الذاتية بعيداً عن رقابة البشر.

أكد الدكتور حسن القصبي ، أستاذ الحديث الشريف وعلومه ب جامعة الأزهر الشريف، أن ممارسة ال عمل في الإسلام تتحول من مجرد نشاط اقتصادي إلى عبادة كاملة، شريطة أن يلتزم الفرد بتوجيهات الله وأوامره الدينية بدقة. ووضح الدكتور حسن القصبي خلال مشاركته الإعلامية أن مفهوم ال عبادة في الشريعة الإسلامية لا يختزل في الطقوس الروحية التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الجوانب ال عمل ية والاجتماعية في حياة الإنسان اليومية.

وأضاف الدكتور حسن القصبي، في حديثه مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان يجد مجالاً لعبادة الله سواء كان محراب الصلاة، أو مكان عمله، أو حتى في تعاملاته وعلاقاته مع الآخرين. وشدد على أن كل ما أمرنا الله به يمثل مجالاً للعبادة، مما يعزز الشعور بالمسؤولية ويجعل العمل ركيزة أساسية في بناء الشخصية المتزنة دينياً.

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تطبيق مفهوم العبادة الشامل في الحياة العملية

أوضح الدكتور حسن القصبي أن الانتقال من محراب الصلاة إلى محراب العمل والسعي في الأرض يمثل جزءاً لا يتجزأ من العبادة، مستشهداً بقوله تعالى: فإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. وتابراً أن هذه الآية القرآنية الكريمة تشير صراحة إلى أهمية الانتقال من طقوس الصلاة إلى العمل الدنيوي، وأن السعي في الأرض من أجل كسب الرزق هو فعل تعبدي بحد ذاته.

وأردف الدكتور حسن القصبي قائلاً إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويستخرج خيراتها، مما يعني أن العمل هو وسيلة تحقيق الغاية من الخلق. وبيّن أن الزراعة والمعادن والثروات الموجودة في باطن الأرض تحتاج إلى جهد الإنسان وعمله حتى ينتفع بها ويحقق عمارة الأرض، مشدداً على أن الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية هو في صميم مفهوم العبادة.

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الرقابة الذاتية والخلاص من مراقبة البشر

وتناول الدكتور حسن القصبي الجانب النفسي والأخلاقي للعمل، موضحاً أن التعامل مع العمل باعتباره عبادة يجعل الإنسان أكثر حرصاً على الإخلاص والأمانة. وبين أن هذه النظرة الربانية تجعل المستشعر لمراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر وجود رقيب من البشر حتى يؤدي واجباته، مما يرفع من قيمة الأمانة المهنية والنزاهة في كافة الممارسات.

وختم الدكتور حسن القصبي توضيحه بأن العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو فرصة ثمينة لإرضاء الخالق والعمل على تعمير الكون، وأن الإخلاص في هذا الجهد هو ما يميز المؤمن الذي يربط بين الدنيا والآخرة، ويبحث عن فضل الله بكل جدية وصدق في كل خطوة من خطواته اليومية.