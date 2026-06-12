القربي: اليمن كان شريكاً أساسياً لأمريكا في مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة قبل 2003

استعرض الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، في مقابلة تلفزيونية طبيعة العلاقات اليمنية الأمريكية في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مشيراً إلى أن التعاون ركز على محاربة الإرهاب والقرصنة البحرية وضمان أمن الممرات المائية، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن. كما كشف القربي عن تفاصيل رسالة carried من President علي عبد الله صالح إلى صدام حسين قبل الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، داعياً إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتجنب الحرب.eben de messages reflected regional complexities and efforts to maintain stability.

قال الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن العلاقات اليمنية الأمريكية خلال مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر قامت على أساس الشراكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن الملاحة ، موضحاً أن قضية البحر الأحمر لم تكن تمثل أزمة في ذلك الوقت كما هو الحال حالياً، بل كان التركيز ينصب على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى مواجهة عمليات اختطاف السفن القادمة من السواحل الصومالية، مؤكداً أن اليمن كان شريكاً أساسياً في هذه الجهود.

وأضاف وزير الخارجية اليمني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج"الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الملف جاء في إطار التزام اليمن بالحفاظ على أمن الملاحة الدولية دون أن يؤثر ذلك على الوضع الداخلي اليمني، مشيراً إلى أن واشنطن أجرت تعديلات على قواعد حماية سفنها العابرة للممرات المائية، وأن صنعاء تعاونت معها في هذا الجانب ضمن جهود مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية.

وأكد القربي أنه زار العراق قبل الاجتياح الأمريكي عام 2003 حاملاً رسالة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، موضحاً أن مضمون الرسالة كان يدعو بغداد إلى التعاون وإبداء المرونة في التعامل مع الأمم المتحدة والمطالب الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، في محاولة لتجنب المواجهة العسكرية. وأشار إلى أن صدام حسين تمسك في المقابل بمبدأ السيادة واعتبر أن القضية تمثل"كرامة الأمة"، مؤكداً استعداد العراق لخوض المعركة دفاعاً عن هذه الكرامة، كما نقل القربي عن الرئيس العراقي الراحل توجيهه الشكر للرئيس علي عبد الله صالح على الرسالة، إلى جانب توجيه رسالة خاصة له دعا فيها إلى الحفاظ على الوحدة اليمنية





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العلاقات اليمنية الأمريكية مكافحة الإرهاب أمن الملاحة البحر الأحمر صدام حسين علي عبد الله صالح الاجتياح الأمريكي للعراق 2003

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