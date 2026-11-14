القضاء المصري يدرج 35 كيانا و36 شخصا في قائمة الإرهاب بما في ذلك مجلس مسلمي أوروبا

محكمة جنائى القاهرة تصدر قرارا بتدريج مجلس مسلمي أوروبا و34 كيانا آخر و36 فردا على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات بناء على أدلة تنظيمية داخلية.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية جنائي بدر، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، حكماً بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات والإرهابيين المعتمدة لدى الدولة المصرية. جاء هذا القرار بناءً على طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين، الصادرين ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026، والتي أشرف عليها حصر أمن الدولة العليا بشكل دقيق.

القضاء المصري يدرج كيانا رئيسا للقائمة الإرهابية

شمل القرار الصادر عن المحكمة إدراج مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والروابط والجمعيات الإسلامية النشطة في دول أوروبية متنوعة. وتضمنت القائمة كذلك مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، مما يعكس اتساع رقعة الكيانات المستهدفة بقرار الإدراج هذا.

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أضافت المحكمة إلى القائمة المذكورة عدة هيئات أوروبية أخرى مهمة، مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه. وقد تم تحديد مدة الإدراج لمدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وثائق داخلية تكشف منهجية إعداد الأجيال

تضمنت قائمة الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب أسماء بارزة، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار بشكل صريح. وأمرت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع الالتزام بكل الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

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يكشف القرار عن علاقة تنظيمية عميقة بين مجلس مسلمي أوروبا والجماعة، تتجاوز مجرد التقارب الفكري لتشمل تبني المناهج المؤسسة للجماعة الدولية. وتكشف وثائق داخلية وشهادات صادرة عن قيادات بارزة عن امتدادات تنظيمية تتداخل فيها المواقع القيادية بين المجلس والتنظيم الدولي، وسط محاولات متعمدة للفصل الشكلي بين الطرفين لإخفاء طبيعة الارتباط الحقيقية والمعروفة للجهات المختصة.

استعادة نظام الأسر لتنمية الكوادر الشابة

تشير وثائق وتقارير مفصلة إلى أن منهج حسن البنا لا يزال حاضراً بقوة في آليات إعداد الكوادر داخل المجلس الأوروبي. فقد أعد مذكرة داخلية قُدمت إلى مجلس شورى الاتحاد خلال اجتماعه في باريس في مارس 2002، كل من الأمين العام للاتحاد عماد البناني ومسؤول التعليم محسن نغازو، تناولت إشكالية إعداد جيل جديد من الناشطين.

أكدت المذكرة أن المهمة لا يمكن بأي حال حلّها بمنهجية عمل غربية، وطرحت بديلاً تنظيمياً يقوم على تطبيق نظام الأسر الذي أسسه حسن البنا. تهدف هذه الآلية إلى تكوين شخصية دعوية متكاملة تستند إلى كتابات الإمام البنا وتعاليمه، مما يعكس تبني آلية تنظيمية ارتبطت تاريخياً ببناء الكوادر الإخوانية وتشكيل ولائها الفكري والحركي.

اعترافات قادة الجماعة بالتداخل التنظيمي

لا تقتصر الأدلة على الوثائق الداخلية، بل تمتد إلى تصريحات قيادات بارزة في الجماعة تحدثت عن الاتحاد ومؤسساته الأوروبية بوضوح أكبر من الخطاب الرسمي. فقد أقر مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق، في حديثه إلى الصحفي السويسري سيلفان بيسون، بأن هذه المنظمات تتمتع باستقلال في إدارتها المباشرة، قائلاً إن الإخوة في الخارج هم من يسيطرون عليها.

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وأوضح عاكف أن البنى المرتبطة بالقرضاوي هي منظمات للإخوان يديرها إخوة البلدان المختلفة، مما يدحض محاولات تقديم المجلس الأوروبي كمؤسسة أوروبية مستقلة تمثل المسلمين وتدير شؤونهم بعيداً عن التنظيمات السياسية. هذا التداخل يثبت طبيعة المشروع الذي تسعى المؤسسة إلى ترسيخه، ويؤكد حدود الفصل الزائف بين نشاطها المعلن ومرجعيتها التنظيمية الحقيقية.