القضاء المصري يدرج 35 كياناً و36 شخصاً من الإخوان على قوائم الإرهاب

محكمة القاهرة تصدر قراراً بإدراج مؤسسات تابعة للإخوان في أوروبا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، تزامناً مع تقرير فرنسي يكشف عن شبكتهم السرية.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة الثانية جنائي بدر، حكماً نهائياً بتصنيف وإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. جاء هذا القرار ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026، والتي تختص بحصر أمن الدولة العليا، وتم تحديد مدة الإدراج بخمس سنوات.

تفاصيل إدراج المؤسسات الأوروبية

نُشر القرار الرسمي في العدد رقم 250 من جريدة الوقائع المصرية، الصادر يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026. استند القرار إلى طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين، مما يحسم مصير المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

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شملت القائمة المصادق عليها عدداً كبيراً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية المنتشرة في دول أوروبية متعددة. ويأتي هذا الإجراء رداً على التحريض الذي تقوم به هذه الكيانات من الأراضي الأوروبية ضد مصر، حيث تم اعتبارها متورطة بشكل مباشر في أنشطة تهدد الأمن القومي.

التقرير الفرنسي يكشف الشبكة السرية

يعتمد القضاء المصري في قراراته على أدلة وتقارير رسمية دولية، أبرزها تقرير أعدته وزارة الداخلية الفرنسية قبل عام تحت عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا". خلص هذا التقرير إلى أن الجماعة تمثل تهديداً للتماسك الوطني الفرنسي، يعمل بطيئاً من القاعدة عبر البلديات والمدارس وليس عبر السياسة الوطنية.

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أكد التقرير وجود تنظيم سري داخل كل فروع الجماعة الأوروبية، ويشكل دائرة ضيقة من الأعضاء الذين أدوا القسم. تقدر أعداد هؤلاء الأعضاء في فرنسا بنحو 400 عضو، ولا تتجاوز الألف في أقصى تقدير، مما يؤكد الطبيعة السرية والمنظمة لهذه الشبكة التي تسعى للتأثير طويل الأمد.

ربط الكيانات بالقيادة الدولية

كشف التقرير الفرنسي أن التبعية للكيانات الأوروبية المنفصلة ثابتة رغم إنكارها، مشيراً إلى أن مجلس مسلمي أوروبا (CEM) هو المظلة الأوروبية للإخوان. ترتبط هذه المظلة بالتنظيم الدولي عبر قيادات تجلس في مجالس الشورى للطرفين، مما ينفي فكرة الاستقلال الذاتي عن الحركة الأم.

كما تطرق التقرير إلى اتحاد مسلمو فرنسا، مؤكداً أن التحريات أثبتت أنه الفرع الفرنسي للجماعة. يرتبط بهذا الاتحاد 139 مسجداً مباشراً و68 مسجداً مقرباً، وتضم شبكته نحو 280 جمعية و21 مدرسة تضم 4,200 تلميذ، وتشكل قيادته أكبر وفد فرنسي في المظلة الأوروبية.

شبكات التمويل والقضاء الفرنسي

تناول التقرير مصادر تمويل الجماعة داخل فرنسا ودول أوروبا، لافتاً إلى تعقيد الآليات المالية المستخدمة. تم رصد المال الأجنبي وتتبعه عبر صناديق وقف وشركات عقارية استُخدمت لتمرير أموال من دول عربية، وذلك عبر صندوق حمل اسم الوقاء.

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تم حل هذا الصندوق بحكم قضائي فرنسي في عام 2024، مما يعزز الأدلة القانونية التي اعتمدتها المحكمة المصرية. يشير هذا الحل القضائي إلى استمرار الرقابة الفرنسية على الأنشطة المالية المشبوهة، ويتماشى مع القرار المصري الأخير بشأن إدراج هذه الكيانات.