القضاء المصري ينتصر للعدالة: الحكم بإعدام شاب أنهى حياة والدته في بورسعيد

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على واحدة من أكثر القضايا إيلامًا في المجتمع المصري، حيث قضت بإعدام متهم أقدم على قتل والدته وشرع في قتل آخر، في جريمة هزت أرجاء المحافظة.

شهدت مدينة بورسعيد واقعة مأساوية هزت مشاعر المجتمع المحلي، حيث أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين، وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، حكما عادلا يقضي ب الإعدام شنقًا بحق المتهم إبراهيم محمد إبراهيم العشري، البالغ من العمر 27 عامًا، وذلك بعد أن استقر في يقين المحكمة ارتكابه جريمة قتل عمد بحق والدته، وبعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية الذي أيد الحكم نظرا لشناعة الجرم المرتكب.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى أحداث وقعت في عام 2025 داخل دائرة قسم الشرق ببورسعيد، حيث أقدم المتهم على مباغتة والدته المجني عليها شيماء محمد محمد شلبي داخل مسكنها. وبحسب أوراق القضية، فقد استخدم المتهم سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال وعصا خشبية، مسددًا لوالدته عدة ضربات قوية في أنحاء متفرقة من جسدها، ولم يكتفِ بذلك، بل قام بدفعها من شرفة الشقة أثناء استغاثتها بالجيران والمارة، مما أدى إلى سقوطها من الطابق العلوي وارتطامها بالأرض، وهو ما تسبب في وفاتها فورًا متأثرة بإصابات بالغة في الجمجمة والعمود الفقري ونزيف داخلي حاد بالمخ والبطن، وفقًا لما أكدته تقارير الصفة التشريحية المرفقة بملف القضية. ولم تتوقف الجرائم عند حد قتل الأم، إذ كشفت التحقيقات والتحريات الجنائية أن هذه الجريمة اقترنت بجريمة أخرى، حيث شرع المتهم في قتل شخص آخر يدعى مصطفى محمد محمد شلبي، بعد أن طارده في الشارع مستخدمًا نفس السلاح الأبيض، قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن القدر أراد للمجني عليه الثاني النجاة بعد تمكنه من الفرار من قبضة المتهم. وقد عززت الأدلة الجنائية، بما فيها مطابقة البصمة الوراثية لدماء الضحية على ملابس المتهم، وأقوال شهود العيان، تورط المتهم بشكل كامل في هذه الأفعال الإجرامية، مما دفع المحكمة إلى تغليظ العقوبة عليه وإصدار هذا الحكم القضائي الصارم الذي يعكس حرص القضاء على حماية الأرواح وتطبيق القانون بصرامة ضد كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الدم، وخاصة في أقدس العلاقات البشرية وهي علاقة الأم بطفلها، لتضع المحكمة بذلك نهاية لهذه القضية المأساوية التي خلفت صدمة واسعة في نفوس المواطنين





