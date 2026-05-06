القضاء التونسي يحكم بسجن نور الدين البحيري 20 عاماً في قضية الجنسيات المزورة

تفاصيل الحكم الصادر بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وآخرين بتهمة منح جوازات سفر وجنسيات تونسية لأجانب بطرق غير قانونية.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً قضائياً مثيراً للجدل يقضي بسجن وزير العدل الأسبق ونشط حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشرين عاماً.

جاء هذا الحكم في ختام محاكمة شهدت توترات قانونية وسياسية كبيرة، حيث تورط البحيري في قضية تتعلق بتسهيل منح جوازات سفر وجنسيات تونسية لأشخاص أجانب بطرق غير قانونية وغير شرعية، وهي القضية التي باتت تعرف في الأوساط الإعلامية والقانونية بملف الجوازات والجنسيات المفتعلة.

ولم يقتصر الحكم على البحيري وحده، بل شمل مسؤولاً أمنياً سابقاً حُكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً أيضاً، في حين أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية مشددة وصلت إلى ثلاثين عاماً بحق معاذ الخريجي وثلاثة متهمين آخرين في حالة فرار، مع إقرار إجراءات المراقبة الإدارية لجميع المدانين لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، كما شملت الأحكام السجن لمدة أحد عشر عاماً لمتهمين آخرين، في حين قررت المحكمة استبعاد اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من قائمة المتهمين في هذه القضية. وتتمحور تفاصيل لائحة الاتهام حول قيام المتهمين باستغلال نفوذهم ومناصبهم خلال عام ألفين واثني عشر، تزامناً مع تولي البحيري وزارة العدل، لتسهيل استخراج وثائق رسمية تونسية لأجانب لا يستحقونها قانوناً.

وأشارت التحقيقات إلى أن من بين المستفيدين من هذه العمليات شخص سوري ملاحق دولياً في قضايا مرتبطة بالإرهاب، حيث تمكن هذا الشخص من الحصول على هوية تونسية كاملة وجواز سفر، مما مكنه من التنقل والتحرك بحرية وتغطية أنشطته المشبوهة تحت ستار الجنسية التونسية. وتعتبر هذه الواقعة ضربة قوية للأمن القومي التونسي، حيث يرى الادعاء العام أن التلاعب في وثائق الهوية السيادية يفتح الباب أمام تسلل عناصر خطيرة إلى البلاد أو استخدام الهوية الوطنية لأغراض تخريبية دولية، مما يجعل الجريمة تتجاوز مجرد التزوير الإداري لتصل إلى مستوى التهديد الأمني المباشر.

في المقابل، واجه نور الدين البحيري وهيئة الدفاع عنه هذه الاتهامات برفض قاطع، معتبرين أن المسار القضائي في هذه القضية مسيس بامتياز ويهدف إلى تصفية حسابات سياسية مع رموز حركة النهضة. ودفع فريق الدفاع بأن الأدلة المقدمة واهية وتفتقر إلى الركائز القانونية المتينة، مشيرين إلى أن جذور هذه القضية تعود في الواقع إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً من خلال إجراءات تمت عبر سفارة تونس في فيينا، أي قبل تولي البحيري وزارة العدل بفترة طويلة، مما ينفي عنه تهمة التسهيل المباشر أو التزوير المتعمد.

وأكد الدفاع أن استحضار ملفات قديمة وإعادة صياغتها في قالب جنائي حالي يهدف إلى الضغط على المعارضين السياسيين وتشويه سمعتهم أمام الرأي العام. وعلى الرغم من أن هذه الأحكام تعتبر ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام الدوائر القضائية الأعلى، إلا أن المحكمة قررت تطبيق قرار النفاذ العاجل، وهو ما يعني بقاء البحيري وبقية المدانين خلف القضبان حتى يتم الفصل في الاستئناف.

ويضيف هذا الحكم الجديد أعباءً قانونية ثقيلة على البحيري، الذي يقضي بالفعل عقوبة سجن سابقة تصل إلى ثلاثة وأربعين عاماً في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وهو الحكم الذي صدر في أبريل من عام ألفين وخمسة وعشرين. وتعكس هذه السلسلة من الأحكام الصارمة حالة الاستقطاب الحاد في تونس والتحول الجذري في تعامل السلطة القضائية مع القيادات السياسية السابقة، حيث باتت تهم الإرهاب والتآمر وتزوير الوثائق الرسمية هي الأدوات القانونية السائدة في الصراعات السياسية الراهنة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان واستقلالية القضاء في البلاد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تونس نور الدين البحيري جوازات سفر مزورة قضايا الإرهاب حركة النهضة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مدبولي: الدولة تولي أهمية قصوى لتطوير المطارات باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم• وزير الطيراني: نستهدف طرح 20 مطار أمام الشركات والتحالفات العالمية كمرحلة أولى التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح الحفني، و

Read more »

أرسنال يطيح بأتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عامًاتأهل فريق أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لثاني مرة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عامًا بعد الفوز 1 / صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد، يوم الثلاثاء.

Read more »

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 6 مايو 2026: تشعر بالانجذابعيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

Read more »

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 6 مايو 2026: رغبة في التعلمبرج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

Read more »

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 : لفتة دعم بسيطةتبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل

Read more »

الحكم في دعوى نفقة ضد توفيق عكاشة بمدينة نصر.. بعد قليلتصدر محكمة الأسرة، حكمها في دعوى النفقة المقامة من طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، تطالبه فيها بدفع 20 ألف جنيه متجمد نفقة، بمدينة نصر.

Read more »