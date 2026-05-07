القضاء الأمريكي يمنح الحكومة الفيدرالية الحق في الاحتفاظ ببطاقات اقتراع انتخابات 2020 في جورجيا

تفاصيل حكم القاضي جيه بي بولي الذي سمح لمكتب التحقيقات الاتحادي بالاحتفاظ بمواد انتخابية من مقاطعة فولتون بجورجيا ضمن تحقيقات في مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة السابقة.

شهدت الأروقة القضائية في الولايات المتحدة تطوراً قانونياً هاماً عندما أصدر قاضٍ اتحادي حكماً يقضي بأحقية الحكومة الاتحادية في الاحتفاظ ببطاقات الاقتراع والمواد الانتخابية المتعلقة بانتخابات عام 2020 في مقاطعة فولتون ب ولاية جورجيا .

هذا القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مكتب التحقيقات الاتحادي المعروف بـ إف بي آي من خلال مصادرة هذه المواد من مستودع مخصص لحفظ السجلات يقع بالقرب من مدينة أتلانتا. وقد استند القاضي جيه بي بولي في حكمه إلى مبررات قانونية تسمح للجهات الاتحادية بمواصلة حيازتها لهذه الوثائق لغرض التحقيق، وذلك رغم الاعتراضات الشديدة التي أبداها محامو مقاطعة فولتون الذين طالبوا باستعادة كافة المواد المصادرة بما في ذلك النسخ الإلكترونية التي قامت وزارة العدل بإنشائها، معتبرين أن عملية المداهمة والمصادرة كانت تفتقر إلى السند القانوني السليم وتعد انتهاكاً للدستور الأمريكي الذي يكفل حماية السجلات المحلية من التدخلات الفيدرالية غير المبررة.

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، فإن مكتب التحقيقات الاتحادي كان قد نفذ مداهمة واسعة النطاق في الثامن والعشرين من شهر يناير استهدفت مركز الانتخابات في مقاطعة فولتون، وهي المقاطعة الأكثر كثافة سكانية في ولاية جورجيا وتتميز بتوجهاتها السياسية الديمقراطية القوية، حيث تضم الجزء الأكبر من مدينة أتلانتا. هذه المداهمة لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل جاءت في سياق توترات سياسية حادة، حيث كانت مقاطعة فولتون محوراً أساسياً لمزاعم أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه، والذين ادعوا حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق وتلاعب في الأصوات أدى في النهاية إلى خسارته في تلك الانتخابات المصيرية.

من جانبها، أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن التحقيقات تتركز حول رصد مخالفات محتملة وقعت خلال العملية الانتخابية في المقاطعة، مشيرة إلى وجود قانونين محددين قد يكون قد تم انتهاكهما؛ الأول يتعلق بضرورة الاحتفاظ بسجلات الانتخابات لمدة لا تقل عن اثنين وعشرين شهراً لضمان الشفافية والقدرة على المراجعة، والثاني يتعلق بحظر إعداد أو إدخال أو فرز أي بطاقات اقتراع مزيفة أو احتيالية تهدف إلى تغيير النتائج النهائية. وعلى الرغم من هذه التحقيقات والنزاعات القانونية المستمرة، فإن الواقع الميداني والنتائج الرسمية في ولاية جورجيا كانت قد حسمت الموقف منذ فترة طويلة، حيث خضعت أصوات الناخبين في الولاية لعمليات فرز وتدقيق ثلاث مرات متتالية، شملت إحدى هذه المرات عملية فرز يدوية دقيقة وشاملة لكافة الأصوات.

وقد أجمعت جميع هذه المراجعات والتدقيقات على تأكيد صحة النتائج الأصلية التي أعلنت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن استمرار النزاع حول حيازة بطاقات الاقتراع يعكس حالة الانقسام العميق في المشهد السياسي الأمريكي، حيث تتقاطع الرغبة في تحقيق العدالة القانونية مع الصراعات السياسية حول شرعية الانتخابات.

إن قرار القاضي بولي يمنح الضوء الأخضر لوزارة العدل لمواصلة البحث عن أي أدلة مادية قد تدعم أو تنفي مزاعم التزوير، وهو ما يضع مقاطعة فولتون مرة أخرى تحت مجهر الرقابة الاتحادية في ظل أجواء مشحونة بالتوقعات والاتهامات المتبادلة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات القضائية في الموازنة بين سلطات التحقيق الفيدرالية وحقوق الإدارة المحلية في إدارة شؤونها الانتخابية





