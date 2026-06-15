تتصدر القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم محركات البحث بالتزامن مع انطلاق مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026.

تتصدر القنوات الناقلة ل مباراة مصر وبلجيكا اليوم محركات البحث بالتزامن مع انطلاق مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026 . ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.

وتقام المباراة على ملعب 'لومين فيلد' بمدينة سياتل الأمريكية، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة. وتتوفر القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم عبر شبكة بي إن سبورتس الخيار الرئيسي لمتابعة اللقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما حصلت الشبكة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026.

وأعلنت الشبكة نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم والمحللين الرياضيين لمتابعة أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة. وتقدم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم تغطية شاملة للبطولة مع جودة بث عالية وتقنيات حديثة تناسب مختلف المشاهدين. وتتوفر القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم بشكل مجاني، خاصة بين المشجعين الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك.

ومن أبرز القنوات التي أعلنت بث المباراة: القناة الجزائرية الرياضية الأرضية والقناة الرياضية المغربية Arryadia TNT. وتتوفر القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم عبر البث الأرضي داخل المنطقة العربية، وتحظى بمتابعة واسعة خلال المناسبات الرياضية الكبرى. وتقدم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم تغطية موسعة لمباريات كأس العالم عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة لها.

وتضم المجموعة السابعة التي تجمع المنتخب المصري ومنتخب بلجيكا ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي. وتسعى القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم إلى توفير تغطية شاملة للبطولة مع جودة بث عالية وتقنيات حديثة تناسب مختلف المشاهدين





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