القوات المسلحة تعلن ضبط 151 مواطنًا و540 أجنبيًا بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب

كشف المتحدث العسكري عن نجاح حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية في ضبط مئات الأشخاص والمئات من الأسلحة والمعدات، مع بدء المرحلة الرابعة من الإجراءات.

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان ، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن استمرار العمليات العسكرية المكبرة التي تستهدف القضاء على ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف بشكل أساسي إلى فرض سيادة الدولة المصرية على كامل أراضيها الوطنية. وأكد المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي خاص لاستعراض نتائج المرحلة الأولى من الجهود المبذولة، أن القوات المسلحة تستعد لبدء المرحلة الرابعة من هذه الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ب الصحراء الشرقية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وذلك في إطار التزامها الراسخ بحماية الثروات الطبيعية للدولة.

تفاصيل الضبطيات والأسلحة المضبوطة

كشف المتحدث العسكري عن الأرقام الدقيقة والمفصلة للضبطيات التي تمت خلال تنفيذ الحملة المكبرة، حيث أشار إلى أنه تم ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا يشتبه في تورطهم في أنشطة التنقيب غير المشروعة، مما يعكس حجم التسلل والتنظيم الذي كانت عليه هذه المجموعات الإجرامية. كما تم ضبط 34 قطعة سلاح متنوعة و6307 قطع من الذخيرة ذات الأعيرة المختلفة، والتي كان يتم استخدامها في عمليات التهديد والمقاومة، بالإضافة إلى إزالة 4488 خيمة وعشة كانت تعمل كمراكز عمليات ومخابئ مؤقتة للمتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية والأمنية الخطيرة.

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استراتيجية حرس الحدود والتدابير الجديدة

في سياق استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع التهديدات الأمنية في المناطق الصحراوية، أوضح العقيد أحمد عتمان أن القوات المسلحة ستقوم بكثافة الدوريات التابعة لحرس الحدود وتشكيلات التعبئة العامة لضمان عدم عودة العناصر الإجرامية إلى مواقعها السابقة في الصحراء الشرقية. وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة على أتم استعداد لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المتورطين، بل إزالة كافة البنى التحتية التي دعمت عمليات التنقيب غير القانوني واستنزاف الثروة المعدنية للدولة.

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الالتزام بالقانون الدولي وضبط النفس

شدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس وتعمل ضمن أطر مواثيق القانون الدولي أثناء تنفيذ عملياتها، مما يبرز الانضباط المهني الرفيع الذي تتحلى به المؤسسة العسكرية المصرية. وحذر العقيد أحمد عتمان أي شخص من الانخراط في الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح لأي جماعة أو فرد بإعاقة جهود تنمية الوطن أو الإضرار بالأمن العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أشد حزمًا تجاه أي محاولة لإعادة التموضع.

أهداف الحملة والحفاظ على الثروة الوطنية

تأتي هذه الحملة المكبرة ضمن خطة شاملة لحماية الثروة المعدنية من الاستغلال غير القانوني الذي يهدد الاقتصاد القومي ويؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع المحلي في مناطق الصحراء الشرقية. وأكدت القوات المسلحة أن نجاح المرحلة الأولى في ضبط مئات الأشخاص والمعدات العسكرية يعكس فعالية الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وأن المرحلة الرابعة ستعزز من هذه الإنجازات من خلال نشر أوسع وتفعيل آليات الرقابة المستمرة على الحدود والمناطق النائية.