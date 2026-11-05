القوات المصرية تضبط 691 شخصا و34 قطعة سلاح في حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب

المتحدث العسكري يكشف عن ضبط 691 شخصًا بينهم 540 أجنبيا و34 قطعة سلاح خلال المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لحماية خام الذهب في الصحراء الشرقية.

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم، عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة العسكرية المكبرة الرامية إلى مواجهة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتنقيب عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. وقد أسفرت الجهود المكثفة التي نفذتها القوات المسلحة عن ضبط 691 شخصا، فيما تضمنت القائمة عددًا كبيرًا من المواطنين المصريين والأجانب.

وشملت البيانات الصادرة عن المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، تفاصيل دقيقة حول أعداد المعتقلين، حيث تم ضبط 151 مواطنا مصريا إلى جانب 540 أجنبيا. يأتي هذا الإعلان في إطار التنسيق المستمر لتأمين الحدود ومواجهة التحديات الأمنية في المناطق الحدودية.

تفاصيل المصادرات العسكرية والعتادية

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أكد المتحدث العسكري أن الحملة شملت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات المستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية. فقد تم ضبط 34 قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى تجميع 6307 قطعة ذخيرة بمختلف الأعيرة والاستخدامات.

كما شملت المصادرات 4488 خيمة وعشة، وهي المنشآت المؤقتة التي كان يستخدمها المتورطون في أنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. وتشير هذه الأرقام إلى حجم التنظيم والانتشار الواسع لهذه الشبكات في المناطق الصحراوية.

تحذيرات رسمية من الانخراط في الجرائم

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في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، وجه المتحدث العسكري تحذيرات صارمة لكل من قد يفكر في الانخراط في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتنقيب غير القانوني. ودعا إلى الالتزام بالقوانين والابتعاد عن أي محاولات للتدخل في الموارد الطبيعية للدولة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حماية الثروات الوطنية وضمان استغلالها بما يعود بالنفع على الوطن. وأكد أن القوات المسلحة مستعدة لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري ومواجهة أي تهديدات.

مستقبل التنسيق الأمني والتدابير القادمة

أفاد المتحدث العسكري بأن القوات المسلحة تواصل التنسيق مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة. يأتي ذلك تماشياً مع الجهود المشتركة لكسر شبكات التهريب والتنقيب غير القانوني التي تعبر الحدود.

وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دول الجوار لمعالجة القضايا الأمنية المعقدة. ويعكس هذا التنسيق رغبة قوية في ضمان استقرار المنطقة وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير القانوني.