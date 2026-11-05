القوات المصرية تضبط 6307 ذخيرة وتكشف علاقات التنقيب غير المشروع بمافيات المخدرات

كشف المتحدث العسكري عن ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والخييم وإيقاف آلاف الأجانب والمصريين في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب.

أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية ، أن العمليات العسكرية المكبرة التي تشنها القوات المسلحة تستهدف بشكل أساسي القضاء على ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في المناطق الحدودية. وأوضح المتحدث العسكري أن هذه الأنشطة الإجرامية المعقدة ترتبط بشكل مباشر وبدائي بتجارة المخدرات وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، مما يهدد استقرار المنطقة و الأمن القومي للدولة.

إحصائيات الضبط والعقود العسكرية

كشف المتحدث العسكري عن تفاصيل دقيقة للنتائج المحققة خلال الحملة الواسعة النطاق، حيث تم ضبط ما مجموعه 34 قطعة سلاح متنوع، بالإضافة إلى 6307 طلقة ذخيرة كانت محفوظة ومستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية. كما أظهرت العمليات نجاحا كبيرا في تفكيك المخيمات المؤقتة، حيث تم رصد وضبط 4488 خيمة وعشة استخدمتها المجموعات الإجرامية لأغراض التنقيب غير المشروع.

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أرقام الاعتقالات والجنسيات المعنية

فيما يخص الجوانب البشرية للحملة، أبلغ العقيد أحمد عتمان علي عن ضبط وإيقاف عدد كبير من المشتبه في انتمائهم للشبكات الإجرامية، حيث شملت القائمة 151 مواطنا مصريا و540 أجنبيا. وتأتي هذه الأرقام الكبيرة دليلا على كثافة التواجد البشري في مناطق التنقيب غير القانوني، وعبر المتحدث العسكري عن الجدية العالية في التعامل مع هذه الشبكات التي تستهدف مقدرات الوطن.

التنسيق الدولي وحماية الحدود

شدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة تعمل بالتنسيق الكامل والمستمر مع الجانب السوداني لضمان تأمين الحدود المشتركة وحمايتها من أي محاولات اختراق أو أنشطة غير مشروعة. ووصف العقيد أحمد عتمان علي هذه الجهود بأنها جزء أساسي من استراتيجية أوسع لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن من الاستنزاف والتهديدات الأمنية المحتملة.

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إطلاق الحملات التوعوية والردع

ولتعزيز الجانب الوقائي ومواجه الأفكار الخاطئة، تم إطلاق ست حلقات توعوية تستهدف نشر الوعي بمخاطر التنقيب غير المشروع وارتباطاته الإجرامية الأخرى. وحث المتحدث العسكري المواطنين بشدة على عدم الانخراط في هذه الأنشطة المحظورة، مؤكدا أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري ومواجهة أي تهديدات.

إنكار استهداف المدنيين وتأكيد الاستعداد

نفى المتحدث العسكري بشدة أي اتهامات أو شائعات تفيد باستهداف القوات المسلحة للمدنيين العزل في إطار هذه العمليات، مؤكدا أن جميع التحركات العسكرية والتكتيكية تستهدف فقط التصدي للأنشطة الإجرامية والجماعات المسلحة. وأكدت القوات المسلحة على عزمها القاطع لحماية الحدود المصرية وصون مقدرات الوطن من الاستنزاف غير المشروع، مشددة على أن أي محاولة للاعتداء على الأمن القومي ستقابل بأقصى درجات الردع والقوة.