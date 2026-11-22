القوات اليمنية تعلن تنفيذ 639 عملية استهداف في مأرب والجوف وتعز لرفع الحصار. تفاصيل العمليات العسكرية وهدفها إنهاء سيطرة الحوثيين وإ protection المدنيين.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية رسميًا عن استمرار تنفيذ الهجمات المضادة المكثفة على مدار الساعات الماضية، في إطار العمليات العسكرية الجارية في محافظتي مأرب والجوف. كما أكد الجيش اليمني مواصلة المعارك العنيفة الرامية إلى كسر الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة تعز ، وذلك وفقًا لآخر المستجدات التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

إعلان تنفيذ 639 عملية استهداف

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 639 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وقوى جماعة الحوثي خلال الفترة الزمنية الأخيرة. يأتي هذا العدد الكبير من الغارات الجوية والضربات الأرضية كجزء من الخطة العسكرية الشاملة لفرض السيطرة على المناطق المتنازع عليها وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق المحررة.

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وتهدف هذه العملية الضخمة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية للميليشيات وقطع خطوط الإمداد الخاصة بهم. تعمل هذه الخطوة على تعزيز مواقع القوات الحكومية وتقليل القدرة القتالية للخصم في الجبهات المفتوحة أمامهم.

تدمير 96 آلية وحياد 201 عنصر

في بيان عسكري مفصل، ذكرت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من تدمير 96 آلية قتالية تابعة لجماعة الحوثي عبر ضربات موجعة ودقيقة. شملت هذه الآليات دبابات ومركبات مدرعة تم استخدامها في عمليات التصدي للهجمات ضد المواقع الحكومية.

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كما أفادت القوات اليمنية بتحييد 201 من قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية في ضرباتها الأخيرة. كان هدف هذه العملية هو استهداف القيادات الميدانية لتعطيل القيادة والسيطرة لدى جماعة الحوثي، مما يعزز من فرص القوات النظامية في التقدم الميداني.

مواجهة الحصار في مدينة تعز

تتركز الجهود العسكرية الحالية أيضًا على كسر الحصار المفروض على مدينة تعز، حيث تتواصل المواجهات الشديدة بين الطرفين. تهدف عملية كسر الحصار إلى حماية السكان المدنيين وتوفير الإمدادات الإنسانية والمعيشية التي تحتاجها المدينة بشدة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن استمرار العمليات العسكرية هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة التي يعيشها سكان مدينة تعز. يندرج هذا الجهد ضمن خطة شاملة لإعادة السيطرة الكاملة على الأراضي اليمنية واستعادة سيادة الدولة.

أهداف عملية فجر اليمن

تهدف العمليات العسكرية التي تُنفذ في إطار مبادرة "فجر اليمن" إلى إنهاء الحصار المفروض على المدينة وحماية السكان المدنيين من الاعتداءات المتكررة. تسعى هذه المبادرة إلى استعادة السيطرة على الطرق الرئيسية والمعابر الحيوية التي كانت مقطوعة لسنوات طويلة.

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تواصل القوات اليمنية التصدي لتحركات الحوثيين واستهداف تجمعاتهم في جبهات مأرب والجوف. يأتي ذلك في سياق السعي الدؤوب لإنهاء الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن وتحقيق السلام المستدام لجميع المواطنين.