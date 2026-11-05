القوات المصرية تضرب ضربات موجعة للتنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية

الكشف عن نتائج الحملة المكبرة للقوات المسلحة المصرية لمواجه التنقيب غير المشروع عن الذهب وحماية البيئة والثروة المعدنية في الصحراء الشرقية.

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، عن نجاح عمليات مكبرة وطموحة لمكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والتي تستهدف حماية الثروات الطبيعية للدولة من الاستغلال غير القانوني الذي يهدد البيئة والأمن القومي.

نتائج الحملة العسكرية للحد من التعدين العشوائي

خلال مؤتمر صحفي تم بثه عبر الصفحة الرسمية للمتحكم العسكري، كشف العقيد أحمد عتمان عن التفاصيل الكاملة للحملة المكبرة التي نُفذت في الصحراء الشرقية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تضع في صلب أولوياتها حماية أرض الوطن وسيادته. وأوضح المتحدث العسكري أن الهدف الأساسي من هذه العمليات العسكرية الموجهة هو توحيد جهود كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، بما يضمن تنسيقًا عملًا فعالًا بين المؤسسات المختلفة لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتصدي الفوري لتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري. أخطار بيئية واقتصادية تهدد الثروات العامة Also read ضبط 151 مصريا و540 أجنبيا في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية

ولفت العقيد أحمد عتمان إلى أن خطورة ظاهرة التعدين غير القانوني لا تقتصر فقط على سرقة الثروات المعدنية الوطنية، بل تمتد آثارها السلبية لتشمل أضرارًا بيئية واقتصادية جسيمة، حيث يؤدي هذا النشاط العشوائي إلى تدمير الثروة الحيوانية والزراعية في المناطق المجاورة، مما يهدد سبل عيش المواطنين. كما أكد المتحدث العسكري أن هذه العمليات تسبب تلوثًا واسع النطاق للتربة والمياه الجوفية، مما يعرض صحة السكان للخطر ويؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية على المدى الطويل، وهو ما يدعو إلى ضرورة التدخل العسكري الفوري والقوي لوقف هذا النشاط غير المشروع وحماية مقدرات الوطن للأجيال القادمة. تنبيهات صارمة من القوات المسلحة للمشتبه بهم

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وشدد العقيد أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على تحذير جميع المشتبه في انخراطهم في الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتنقيب غير القانوني، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تتهاون مع أي انتهاك للسيادة الوطنية أو محاولة استنزاف الثروات الطبيعية للدولة، وس تطبق القانون بكافة أشكاله الرادعة. وكشف المتحدث العسكري أن جميع العمليات التي تم تنفيذها لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب قد تمت بالكامل داخل الحدود المصرية، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تستهدف أي مدنيين، بل ركزت جهودها على استهداف العناصر الإجرامية والبنى التحتية للتعدين غير القانوني، مع الحفاظ التام على أمن الحدود وصون مقدرات الوطن. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة لحماية ثروات الدولة وصون حقوق الأجيال المقبلة، وذلك من خلال ضمان إدارة رشيدة للموارد الطبيعية، ومنع أي محاولات للتهريب أو الاستغلال غير القانوني الذي يضر بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي للدولة المصرية.