القوات البحرية والجوية الليبية تعترض أكثر من 12 زورقا مسيرا مسلحا قبالة سواحل بنغازي وتفشل في محاولة استهداف سفينة تجارية بزورق مفخخ. تفاصيل العملية العسكرية.

أعلنت القوات المسلحة الليبية ، وتحديداً القوات البحرية والجوية، عن نجاحها في اعتراض أكثر من 12 زورقا مسيرا مسلحا قبالة السواحل الليبية، وذلك في منطقة قريبة من مدينة بنغازي. جاء هذا التصريح الرسمي من مصدر عسكري ليبي موثوق بعد أن تمكنت آليات الدفاع الجوي والبحري من رصد تحركات هذه الزوارق المجهولة المصدر وتحديد مساراتها بدقة قبل تنفيذ عمليات الاعتراض.

كشفت المصادر العسكرية الليبية عن تفاصيل دقيقة حول nature الهجوم الذي شنته هذه الزوارق الموجهة، حيث أشارت إلى أن العملية لم تكن اعتباطية بل كانت تستهدف سفينة تجارية محددة كانت تمر في المنطقة ذاتها. وأكدت التحقيقات الأولية أن الزوارق كانت تحمل متفجرات لتتحول إلى زوارق مفخخة في محاولة للسيطرة على السفينة أو تدميرها، مما يهدد الملاحة البحرية في المنطقة.

Also read موعد عرض مسلسل عنبر الموت الحلقة الأولى

تفاصيل اعتراض الزوارق المسيرة

وقال المصدر العسكري الليبي إن القوات الجوية الليبية عملت بالتنسيق التام مع الوحدات البحرية الموجودة في المنطقة لرصد الحركة الجوية والمنخفضة للزوارق المسيرة قبل وصولها إلى نطاق الخطر. وقد استغرقت عملية المراقبة والتتبع عدة مراحل حتى تم تحديد مواقع أكثر من 12 زورقا مسيرا في وقت واحد، وهو ما وضع القوات في موقف يتطلب سرعة بديهة واتخاذ قرار الاعتراض الفوري لمنع وقوع كارثة.

وأضاف المصدر أن الزوارق المسيرة كانت تحاول اختراق الخطوط الدفاعية لحماية الموانئ والممرات البحرية الحيوية، خاصة تلك القريبة من بنغازي، والتي تشهد حركة تجارية نشطة. وقد تم رصد محاولة محددة لاستهداف سفينة تجارية باستخدام زورق مفخخ، وهو ما دفع القوات للدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الأجهزة الموجهة لمنع الاصطدام أو الانفجار الذي كان من شأنه التسبب في أضرار جسيمة.

Advertisement

دور القوات البحرية في حماية الممرات

وكانت القوات البحرية الليبية قد باشرت عمليات دورية منتظمة قبالة السواحل للتحقق من سلامة الملاحة البحرية ومنع أي محاولات تهريب أو هجمات مسلحة. وقد أثبتت هذه الدوريات فعاليتها في رصد الشذوذ في الحركة البحرية والجوية، مما مكنها من تحديد زوارق غير معروفة الهوية وتوجيه إنذارات فورية لها بالعودة أو التوقف، وفي حالة عدم الامتثال، تم اللجوء إلى وسائل الاعتراض المباشر.

وأشارت التقارير الأمنية إلى أن محاولة استهداف السفينة التجارية باستخدام زورق مفخخ كانت تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الممرات البحرية، والتأثير سلبا على التجارة الخارجية. وقد نجحت القوات الليبية في كشف هذه الخطة ومنع تنفيذها، مما يعزز من قدرة المؤسسات العسكرية الليبية على حماية البنية التحتية البحرية والمصالح التجارية في المنطقة.

ردود الفعل والتداعيات المستقبلية

في أعقاب عملية الاعتراض الناجحة، أكدت السلطات العسكرية الليبية على جاهزيتها التامة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لاختراق السيادة البحرية. وشددت على أن أي محاولة لاستهداف السفن التجارية أو تعطيل الحركة الملاحية ستلقى ردا عسكريا قاسيا وفوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات غير المتوقعة.

وتترقب الأسواق المحلية والدولية نتائج هذه العملية وتأثيرها المحتمل على استقرار منطقة شرق ليبيا، حيث تعد بنغازي ميناءً استراتيجيا مهما. ومن المتوقع أن تتخذ السلطات إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة على الشواطئ والممرات البحرية المجاورة، خاصة وأن عدد الزوارع المسيرة التي تم اعتراضها كان مرتفعا نسبيا، مما قد يشير إلى وجود خطط أوسع لم يتم الكشف عنها بعد.